16 مليار دولار حجم سوق الأمن السيبراني إقليمياً 2024

المصدر: دبي - البيان

أكد منظمو معرض ومؤتمر حلول الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق «إنترسك» نمو أدوات ومعدات سوق الأمن التجاري إقليمياً، وتطور سوق مكافحة الحرائق بالمنطقة.

وتوقعت شركة 6WResearch نمو الطلب الإقليمي على هذه الحلول سنوياً بنسبة 15٪ من عام 2018 إلى 2024، وبلغت قيمة سوق الشرق الأوسط للأمن التجاري والسيبراني، الذي يشمل أمن الحماية من الحرائق، والبيوت الذكية والطائرات بدون طيار 7 مليارات دولار.

فيما يتوقع أن يصل إلى 16.4 مليار دولار بحلول 2024. وأفادت الشركة أن الأمن التجاري، الذي يشمل المراقبة بالفيديو، مراقبة الوصول، كشف التسلل، يستحوذ على نصيب الأسد من هذا الرقم، حيث تقدر قيمة سوق الأمن التجاري إقليمياً بنحو 2.9 مليار دولار في عام 2018، لتصل إلى 7.4 مليارات دولار عام 2024، مدعوماً بزيادة استثمارات البنية التحتية والسياسات التنظيمية الصارمة.