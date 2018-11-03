هاتف «نوكيا 6.1» يركز على الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

بدأ هاتف نوكيا 6.1 الأسبوع الماضي باستقبال نظام التشغيل «أندرويد 9 باي»، ليكون بذلك ثاني هاتف ذكي ضمن محفظة الشركة يتلقى أحدث إصدار من أندرويد خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهر من وصول التحديث إلى هاتف نوكيا 7 بلس.

ويأتي الهاتف الذكي من شركة HMD العالمية المطّور الجديد محمّلاً بأحدث البرامج من غوغل، في حين يركّز نظام التشغيل أندرويد 9 على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يمنح المستخدمين تجارب شخصية أكثر تخصيصاً. ويعتبر نوكيا 6.1 أسرع من الهاتف الذكي السابق بنسبة 60%.

وذلك بفضل شريحة «سنابدراغون 630». كما يقدم مزايا محسّنة تشمل «البصريات المزدوجة» وبصريات «زايس» ومنفذ الشحن السريع USB-C، والصوت المكاني من نوكيا وتجارب نقية وآمنة.