تكلفة طباعة أقل مع «إيكو تانك»

المصدر: دبي - البيان

توفر طابعات «إيكو تانك» Eco Tank الحديثة من إبسون بموديلاتها L7160 و L7180 للمصورين المحترفين والشركات وسيلة فعالة ومنخفضة التكاليف لطباعة كميات كبيرة من الصور والوثائق الملونة بجودة عالية.

وتوفر سلسلة إيكو تانك طباعة خالية من خراطيش الطابعات بجودة عالية وبتكاليف منخفضة جداً مع توفير كمية من الحبر في الصندوق تكفي لثلاث سنوات.

وهذا يحقق وفراً بنسبة 90% في تكاليف الحبر مقارنة بالطابعات الأخرى في السوق. ما يجعل من هذه الطابعات المدمجة والقوية الخيار الأمثل للعاملين في مجال الصور حيث سيحصلون على صور مطبوعة بجودة عالية، علاوة على ميزة الطباعة مباشرة من هواتفهم الذكية عن طريق تطبيق Epson iPrint من خلال «الواي فاي».