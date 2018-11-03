هاتف «U12 لايف» يواكب أحدث المواصفات

المصدر: دبي - البيان

يمتاز هاتف U12 life من «إتش تي سي» بكاميرا خلفية ثنائية وأداء قوي وتصميم رائع في هاتف ذكي بسعر في متناول الجميع. ويأتي الهاتف مزوداً ببطارية سعة 3600 ميلي أمبير تساعد المستخدمين على البقاء متصلين طوال اليوم.

ويتمتع الهاتف بمعالج «سنابدراغون 636»، وفتحة عدسة f/2.0 وأخرى ثانوية بدقة 5 ميجا بايت وبفتحة عدسة بمقدار f/2.2 من شأنهما إضفاء مزيد من السهولة والسلاسة على التقاط الصور بتأثير «بوكيه».

كما يدعم الهاتف المتوفر باللونين الأزرق والأرجواني، تصوير الفيديو بدقة 4K التي تمتاز بوضوحها الشديد ودقتها العالية. وتخترق هيكل الهاتف الزجاجي خطوط ناعمة وأنيقة تمنحه مظهراً جديداً وفريداً من نوعه، في حين يساعد هذا التصميم على مقاومة الخدوش للحفاظ على مظهره الخارجي.