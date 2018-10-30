"آبل" تطلق أجهزة بميزات مذهلة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أطلقت "آبل" اليوم ثلاث أجهزة جديدة من أكثر من منتجاتها شعبية، بميزات أقوى وهياكل من الألمنيوم قابلة للتدوير بنسبة 100%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك من داخل مسرح "هوارد غيلمان" للأوبرا في "أكاديمية بروكلين للموسيقى" في نيويورك والذي تم بثه بشكل حي ومباشر في متجر "ىبل" في دبي مول إن كمبيوتر "ماك بوك إير" الجديد الذي تم إعادة تصميم مكوناته بالكامل، يتمتع بجسم من الألمنيوم قابل للتدوير بنسبة 100% وبأول شاشة "ريتينا" قياس 13.3 بوصة بدقة أكبر بأربع مرات تصل إلى 4 مليون بيكسل وحواف أضيق بنسبة 50% وميزة FaceTime والفتح بالبصمة بفضل شريحة t2 الأكثر أماناً و"تراك باد" أكبر بـ20%، ولوحة مفاتيح أسرع استجابة بأربع مرات وشريحة من الجيل الثامن وذاكرة 1 جيجابايت وسعة تخزين 1.5 تيرابايت. ويصل وزن الجهاز إلى 1.24 كغ فقط وبحجم أصغر من سابقه بنسبة 17%. ويبدأ سعر الجهاز من 1199 دولار ويتوفر في الأسواق اعتباراً من 7 نوفمبر المقبل.

ولفت كوك إلى أن عدد أجهزة ماك المستخدمة في العالم حالياً وصل إلى 100 مليون جهاز ما يجعله الجهاز أكثر استخداماً بالعالم.

"آيباد برو"

ويتمتع جهاز "آيباد برو" الجديد بشاشة LCD "ريتينا" بشاشة قياس 11 أو 12.9 بوصة بنحافة أقل بنسبة 15% ميليمتر وحجم أقل 25% من سابقه بدقة 2668X2388 وشريحة A12X Bionic الأكثر كفاءة والأسرع 90% من سابقه، وبسعة تخزين حتى 1 تيرابايت، ومنفذ USB-C، وإمكانية استخدام الجهاز لشحن هواتف "آيفون"، علاوة على تقنية الفتح ببصمة الوجه Face ID، وشريحة eSIM، على غرار هواتف "آيفون" التي أطلقتها "آبل" مؤخراً. كما تم إضافة الجيل الثاني من قلم "آبل" الذي يشحن بمجرد لمسه بالجهاز القادر كذلك على توفير العديد من إمكانيات الواقع المعزّز ومعالجة ملفات "فوتوشوب"، ويعتبر "آيباد برو" أهم تحديث لأجهزة "آيباد" منذ إطلاقه لأول مرة في 2015، في حين باعت الشركة بحسب كوك 400 مليون جهاز "آيباد" ما يجعله أكثر "نوت باد" مبيعاً في التاريخ. ويبدأ سعر الجهاز من 799 و999 دولار ويتوفر في الأسواق اعتباراً من 7 نوفمبر المقبل كذلك.

"ميني ماك"

وأطلقت "آبل" كذلك جهاز "ميني ماك" بمعالج رباعي أو سداسي النواة ما يجعله أسرع بخمس مرات من سابقه ومعالج i-7 وبذاكرة 64 جيجابايت ومنفذ USB-C، بسعة تخزين حتى 2 تيرابايت، ويبدأ سعره من 799 دولار. كما أعلن كوك عن إطلاق نظام IOS 12.1 الجديد التي تحتوي على 70 "إيموجي" جديدة ودعم الشريحة الثنائية في هواتف XS وXR.