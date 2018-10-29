بالفيديو.. فيسبوك تطرح نظارة غير مسبوقة للواقع المعزّز

المصدر: البيان الالكتروني

ذكرت مصادر في "فيسبوك" أن الخبراء في الشركة يعملون على تطوير نظارات فريدة تعمل بتقنية الواقع المعزز.

وأشار رئيس قسم تطوير تقنيات الواقع المعزز في فيسبوك، فيكوس كيركبارتريك، إلى أن شركته ليس لديها الكثير لتطوره حاليا في مجال التصميم البرمجي أو تحسين برمجيات الموقع الرئيس، لذا يتفرغ العديد من خبراء الشركة ومهندسيها لتطوير نظارة "AR" جديدة، ستحدث فرقا في عالم التفنية.

وأوضح "روسيا اليوم" أن هذه النظارة ستكون قادرة على القيام بالكثير من المهام، كقياس أطوال وأبعاد الأجسام المحيطة بصاحبها، ووضع تصميم ثلاثي الأبعاد لها، وستكون قادرة بشكل مستقل على البحث عن المعلومات في الإنترنت، كمعرفة حالة الطقس، ونسبة الازدحام المروري، وعرضها على المستخدم لتوفير الوقت عليه بدلا من أن يبحث في الإنترنت.

وكان مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، قد ألمح العام الفائت إلى أن العالم سيتوجه لاستعمال مثل هذه التقنيات بدلا من شراء واستعمال عدة أجهزة إلكترونية في وقت واحد، فهذه النظارات قد تغني المستخدم في المستقبل عن استعمال الهواتف الذكية والكمبيوترات، وتحل عدساتها مكان شاشات التلفزيون والتقنيات الأخرى.