«سوفوس»: أهمية غير مسبوقة لأمن المؤسسات الإلكتروني في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

قال هاريش تشيب، نائب الرئيس في شركة «سوفوس» المتخصصة في حلول أمن الشبكات والنقاط النهائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الأمن الإلكتروني يحظى في هذه الآونة بأهمية غير مسبوقة للمؤسسات في الشرق الأوسط، وهو ما يعكسه الطلب المتزايد على حلولنا المتخصصة.

ووقعت الشركة مؤخراً اتفاقية مع شركة إنغرام مايكرو، من أكبر الموزعين في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، لتكون أحدث موزعيها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ولبنان وليبيا والعراق واليمن.

وبموجب الاتفاقية، تعمل إنغرام مايكرو على توزيع وترويج حلول الجيل الجديد للحماية من التهديدات الإلكترونية من سوفوس للشبكات والنقاط النهائية بما فيها الويب والبريد الإلكتروني والخوادم وحلول أمن الأجهزة المحمولة، وذلك عبر شبكتها الواسعة من شركاء إعادة البيع في المنطقة.

وتتيح لوحة التحكم الخاصة بالشركاء ضمن منصة سوفوس سنترال السحابية للإدارة للشركاء ومزودي الخدمات المدارة إمكانية إدارة وضبط إعداد المنتجات وتوزيع التراخيص والحصول على فكرة عن نشاط العملاء بشكل مستمر، كما تقدم لوحة تحكم سوفوس سنترال للشركاء تحديثات مستمرة ودقيقة للتهديدات والمنتجات، ما يمكنهم من التسليم بسرعة أكبر وتوفير الحماية بمزيد من الكفاءة للعملاء.