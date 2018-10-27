نظام يعزّز قدرات المصوّرين

المصدر: دبي - البيان

يُرسي نظام التصوير المبتكر EOS R الذي أطلقته «كانون» مؤخراً معياراً للكاميرات الصغيرة ذات الإطار الكامل الأخف وزناً، ويأتي نتيجة بحث مفصل أجراه مهندسو كانون بالتعاون مع مصورين محترفين وصانعي أفلام.

ويرتقي النظام الجديد بمنصة التصوير الشهيرة EOS إلى مستويات أعلى، بأداء أرفع وإمكانيات تصميم أوسع وأكثر مرونة في تصميم العدسات، ما من شأنه تحسين جودة الصورة وتعزيز قدرات الاستخدام. ونما نظام EOS على مر السنين ليصبح نظام التصوير الأكثر شهرة في العالم لدى العاملين في مجال التصوير الفوتوغرافي وصناعة الأفلام.

ويتيح نظام EOS R، الذي يأتي بحامل عدسات RF و«سيموس» مزدوج البيكسل Dual Pixel CMOS AF، تميزاً بصرياً منقطع النظير، وأسرع ضبط بؤري تلقائي للصورة في العالم، وتواصلاً أسرع بين الكاميرا والعدسة.