هاتف «نوكيا 7.1» لمشاهدة سينمائية فريدة

المصدر: دبي ـ البيان

هاتف «نوكيا7.1» الذكي الجديد هو أول هاتف ذكي يستخدم تقنية الشاشة المتفوقة PureDisplay، التي سيأخذ تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو إلى مستوى آخر، بما يقدمه من تباين عال ووضوح فائق وألوان محسّنة في المحتوى للاستمتاع بتجربة ترفيه سينمائية «إتش دي آر10».

ويلتقط الهاتف الجديد المعزز بمعالج «سنابدراجون 636»، الصور والفيديو بميزة «إتش دي آر» مع تصميم رائع فائق الحرفية مع لمسات نهائية متميزة مثل حواف الألمنيوم المزدوجة الأكسدة والملونة، ويقدم الهاتف كاميرتين متفوقتين تتميزان بدقة عالية عبر استخدام بصريات زايس بدقة 12 ميجابايت/‏5 ميجابايت مع خاصية تمكين تركيز تلقائي سريع ودقيق لالتقاط الصور في ظروف الإضاءة الساطعة أو الخافتة.