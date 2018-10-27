44 مليون درهم سوق أجهزة تنقية الهواء في الإمارات 2019

المصدر: دبي ـــ وائل اللبابيدي

توقع ت. ر. غانيش، مدير عام شركة «بلو إير» السويدية في الشرق الأوسط المتخصصة في تقنيات تنقية الهواء أن يصل حجم سوق أجهزة تنقية الهواء في الإمارات إلى 12 مليون دولار (44 مليون درهم) في 2019.

مشيراً إلى نمو هذا السوق بنسبة لا تقل عن 20% سنوياً، خصوصاً أن الحد من ارتفاع مستويات التلوث يحظى بالأولوية ضمن جدول أعمال رؤية الإمارات الوطنية للعام 2021. وكونها خطوة أولى لتحقيق الشفافية، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات مؤخراً بنشر مؤشر جودة الهواء في دولة الإمارات للجمهور.

جاءت تصريحات غانيش على هامش إطلاق الشركة مؤخراً مجموعة جديدة من أجهزة تنقية الهواء داخل السيارة من بلو إير.

مشيراً إلى أن هذا الإطلاق يأتي في أعقاب أبحاث تشير إلى أن الهواء الداخلي في مقصورة السيارة يحتوي على ملوثات وجزيئات دقيقة ضارة بصحة الإنسان تفوق تلك الموجودة في الهواء على الطريق بنسبة 100%، كشفت اليوم بلو إير، الرائدة عالمياً في حلول تنقية الهواء، عن جهازها المتطور لتنقية الهواء في السيارات والشاحنات والمركبات البرية الأخرى.

وأضاف غانيش: «يحظى تلوث الهواء بأولوية بارزة في أجندة عمل دولة الإمارات، وتم اختيار دبي لتكون أول سوق في العالم تشهد طرح المجموعة الجديدة والذكية من أجهزة تنقية أجواء السيارة من بلو إير، خصوصاً أن الركاب في الدولة يمضون بالمتوسط 10 ساعات أسبوعياً في التنقل داخل المركبات.

حيث لا يعتبر المشي وركوب الدراجات من وسائل التنقل الشائعة. ولتلبية احتياجات المستهلكين للهواء النظيف في السيارات، عملنا على تعزيز خبراتنا في مجال تنقية الهواء وأفضل التقنيات في المجال لنستخدمها في شريحة جديدة من المنتجات».

إزالة الشوائب

بدوره قال دانييل هاغستروم، الرئيس التنفيذي لدى بلو إير: «غالباً ما تكون جودة الهواء بداخل السيارات أسوأ بكثير منها في الشارع، نظراً لوجود عناصر عديدة في آن مثل انبعاث الغازات من عادم السيارة، وعوادم المركبات الأخرى.

إضافة إلى الجزيئات الدقيقة من الإطارات وكل ما يوجد في الطريق، ويدخل المقصورة عن طرق نظام تكييف الهواء. وبفضل تقنياته عالية الأداء، تمنح مجموعة أجهزة تنقية الهواء الجديدة لهواء المقصورة للمقيمين في الإمارات راحة البال ليطمئنوا إلى أن 99.97% من تلك الشوائب قد أزيلت من الهواء».

تغييرات إيجابية

وتتميز أجهزة تنقية هواء مقصورة السيارة بتقنية HEPASilent من بلو إير، والتي تعمل على تصفية 99.97% على الأقل من الملوثات المنقولة جواً والبكتيريا والفيروسات ومسببات الحساسية والبلاستيك والدخان والغبار والسخام والرمل وحبوب الطلع ذات الحجم الصغير جداً حتى 0.1 ميكرون.

وبفضل تصميمه السويدي المستدام والتقنية فائقة الهدوء، تساعد المجموعة الجديدة على إحداث تغييرات إيجابية في حياة المستهلكين بأكثر من طريقة، ويأتي إطلاقه في دولة الإمارات في الوقت المناسب مع بدء موسم القيادة الشتوي، حيث يتجه المقيمون لرحلات طويلة في سياراتهم عبر البلاد.