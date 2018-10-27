مفكرة إلكترونية تسهّل حياة أصحاب الهمم

المصدر: دبي ــ البيان

أطلقت شركة الناطق المتخصصة في مجال التقنيات المساعدة لأصحاب الهمم، أول جهاز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، سوف يحدث فتحاً جديداً للمكفوفين وضعاف البصر.

ويعتبر جهاز «برايل سينس بولاريس»، أول تطبيقٍ من نوعه في المنطقة، وهو عبارة عن مفكرة معرّبة صديقة للمكفوفين وضعاف البصر يتمتع بميزات وبرامج قياسية على المستوى العالمي، إذ تم ابتكاره مع تطبيقات «بولاريس أوفيس polaris office suite» .

كما أنه يوفر وصولاً شاملاً إلى تطبيقات «غوغل» الشائعة مثل: المستندات، الشرائح، أوراق العمل، وغرفة الصف. ومن أهم التطبيقات المستفيدة من هذه التقنية برنامج قارئ الشاشة الذي يسهّل على المكفوفين وضعاف البصر استخدام جهاز الحاسوب. وتدعم المفكرّة نظام أندرويد 5.1 لوليبوب.