فولكسفاغن تخترع مصابيح سيارات ذكية

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

نشرت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاغن أفكارها حول الإضاءة الذكية التي يمكن أن تتفاعل مع السيارات والمشاة الآخرين.

الإضاءة هي واحدة من مكونات السيارات التي ستتطور بشكل كبير في السنوات المقبلة، وبصفة عامة فإن الأنظمة المساعدة في السواقة عرفت حتى الان تطورا كبيراً، حيث أصبحت بالفعل المصابيح الأمامية والخلفية للسيارات أنظمة وقاية آمنة تتعدى مجرد إشارات وإضاءة بسيطة.

وستلعب المصابيح في المستقبل، وبخاصة مع السيارات ذاتية القيادة، دوراً مهماً، كأن تقوم بترجمة فورية لنيات المستخدمين الاخرين وكذا المشاة وتوقع سلوكياتهم.

وفي هذا الإطار، تعمل بعض الشركات المصنعة، ومنها فولكسفاغن الألمانية، التي تخوض اختبارات على أنظمة إضاءة ذكية تنقل المعلومات من أرضية الطرقات إلى الحاسوب المركزي للسيارة، انطلاقا من المصابيح الأمامية والخلفية.

وسيتم تركيب هذه المصابيح حسب موقع (futurascience) في موديلات مستقبلية للشركة، وكذا في السيارات ذاتية القيادة مستقبلاً.

لكن كيف ستعمل هذه المصابيح؟

على سبيل المثال، عندما تتراجع السيارة إلى الخلف، يمكن أن نتحدث عن خطين أحمرين لتمييز المنطقة لتجنب المشاة أو راكبي الدراجات، بالإضافة إلى أجهزة أخرى هي قيد الدراسة مثل ضوء إشارات الانعطاف، الذي سيمدد انتشاره حتى تصبح قادرة على القيام بمهامها الذكية في جمع المعلومات عن وكذا تنبيه السائقين الاخرين عن جهة الانعطاف.

ودائما في سياق المصابيح الوقائية، هناك نية لجعل المصابيح الأمامية ترسم خطين معاكسين لاتجاه السيارة حتى تحدد عرضها ما من شأنه مساعدة السائق وسائقي السيارات الآخرين على تصور حجم ومسار السيارة بشكل أفضل، وبخاصة في الطرق الضيقة.

كما أن لدى فولكسفاغن نية في تثبيت شاشات في الأمام والخلف وعلى جانبي السيارة ذاتية القيادة للتواصل مع المستخدمين الآخرين، وعلى وجه الخصوص لمعرفة ان إن كان رصدوا ما ستقوم به السيارة، وهو نفس المفهوم التي تعمل علية شركة جاكوار.