هواوي تطلق من دبي سلسة هواتف Huawei Mate 20 Series

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت مجموعة هواوي من دبي مساء أمس سلسلة هواتفها الذكية المرتقبة هذا العام HUAWEI Mate 20 للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في احتفالية متألقة أقيمت في «حديقة البرج» وشاهد خلالها الضيوف عرضًا ضوئيًا مذهلاً عن سلسلة الهواتف الجديدة قدمته شركة هواوي على واجهة برج خليفة أبرز معالم إمارة دبي.

و قال جين جياو ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا «تفخر هواوي بريادتها في تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي في الهاتف النقال، لتعيد صياغة مسار ثورة الهواتف الذكية بتحويلها إلى أجهزة ذكية تفهم احتياجات المستخدمين فتقدم لهم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.

يأتي هاتف HUAWEI Mate 20 Pro مع كاميرا رئيسية بدقة 40 ميغا بكسل، وكاميرا الزاوية فائقة العرض بدقة 20 ميغا بكسل، وكاميرا للتصوير البعيد بدقة 8 ميغا بكسل.

ويتضمن الهاتف بطارية كبيرة ذات كثافة عالية بسعة 4200 ميلي أمبير ساعي مع تقنية الشحن السريع والشحن السريع اللاسلكي وميزة الشحن العكسي اللاسلكي التي تحول الهاتف إلى ما يشبه جهاز تخزين الطاقة لمجموعة محددة من الأجهزة الإلكترونية المحددة التي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

ويدعم كل من هاتفي HUAWEI Mate 20 Pro وPORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS خاصية التعرف على الوجوه ومسح البصمة على الشاشة

كما ياتي الهاتف بشريحة كيرين 980 تم بناؤها وفق المعيار 7nm، وتم تعزيزها بـ 6.9 مليار ترانزستور ضمن شريحة لا تتجاوز مساحتها ظفر الإصبع. وقياساً بالمعالج ’كيرين 970‘، زود أحدث منظومات المعالجة بوحدة معالجة مركزية أكثر قوة بنسبة 75 بالمئة، ووحدة معالجة رسوميات أقوى بنسبة 46 بالمئة، فضلاً عن وحدة المعالجة العصبية الأكثر قوة بنسبة 226 بالمئة.

وتأتي سلسلة هواتف HUAWEI Mate 20 مع النسخة 9 من واجهة المستخدم الشهيرة من هواوي EMUI، القائمة على نظام التشغيل ’أندرويد بي‘. وتتميز واجهة المستخدم هذه باعتماد الذكاء الاصطناعي لتنظيم توزيع الموارد بطريقة ذكية ومتكاملة، للوصول إلى أداء محسن وفائق لنظام أندرويد. وتقدم واجهة المستخدم EMUI 9 تجربة ممتازة في جميع الأوقات، حيث تحافظ على مستوى الأداء حتى في حالات الاستخدام المطول.

وتمتاز واجهة المستخدم EMUI 9 بالتصميم الموحد وسهل الاستخدام، وتقدم قائمة خيارات منظمة ومبسطة ، حيث تتيح خاصية التصفح عن طريق الإيماءات للمستخدمين التفاعل بطريقة سهلة ومباشرة مع الجهاز باستخدام لمسات وحركات بسيطة.

وتقدم واجهة المستخدم الجديدة أيضاً مجموعة من الخواص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تتيح تنفيذ مهام جديدة أو محسنة، تشمل التعرف على الأشياء واحتساب السعرات الحرارية في الطعام. ويمكن للمستخدمين ابتكار شخصية كرتونية مميزة والتفاعل معها من خلال خاصية وضع النماذج ثلاثية الأبعاد بشكل مباشر.

وللمستخدمون في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً هناك ميزة Hi-vision التي ضبطت بصورة مخصصة لمستخدمي سلسلة هواتف هواوي الجديدة في المنطقة بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، فهي تمكن تلك الهواتف من التعرف على صور أبرز معالم دبي وتقديم معلومات مفيدة عنها للمستخدمين.

الحجز

يتوفر كل من HUAWEI Mate 20 وHUAWEI Mate 20 Pro للحجز المسبق بدءاً من اليوم من خلال متجر Huawei Experience في مردف سيتي سنتر. وسوف يحصل العملاء مع كل حجز مسبق للهاتف HUAWEI Mate 20 على مكبر صوت هواوي بلوتوث وشاحن هواوي للشحن السريع مجاناً ، ويقدم مع كل حجز جديد للهاتف HUAWEI Mate 20 Pro ، ساعة هواوي وتش جي تي وشاحن هواوي اللاسلكي للشحن السريع.

السعر

وسيتوفر الجهازانHUAWEI Mate 20 وHUAWEI Mate 20 Pro للبيع المباشر في متاجر البيع بالتجزئة ومتاجر الإنترنت ومتجر هواوي الإلكتروني حول الإمارات العربية المتحدة بدءاً من 8 نوفمبر.



ويبلغ السعر الرسمي للهاتفHUAWEI Mate 20 Pro ( 6 غيغا بايت+128 غيغا بايت) 3299 درهماً، ويتوفر بالألوان: الأخضر الزمردي والأسود الفاحم والأسود الشفقي

ويبلغ السعر الرسمي للهاتفHUAWEI Mate 20 (6 غيغا بايت+128 غيغا بايت) 2599 درهماً، ويتوفر بالألوان: أزرق منتصف الليل والأسود الفاحم والأسود الشفقي

أما الجهازPORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS فسيتوفر قريباً في وقت يعلن عنه في حينه.

عرض الخدمة في الإمارات

يشمل عرض خدمة الشخصيات المميزة من خدمة عناية HUAWEI Mate 20 ضمان مجاني ضد التلف مرة واحدة لمدة 6 أشهر والتعقيم المجاني بالأشعة فوق البنفسجية وحفر الرسوم مجاناً والخدمة من الباب إلى الباب.