هاتف آيفون «الرخيص» يصل إلى الأسواق

المصدر: أبوظبي - البيان

بعد انتظار أكثر من شهر بدأ وصول أجهزة أبل آيفون XR، حيث من المنتظر أن يبدأ الجمعة تسليم الأجهزة للطلبات المسبقة بينما سيتواجد الجهاز الحديث في المحال التجارية بدءاً من يوم الجمعة المقبل.

يأتي هذا بعد نحو شهر على إعلان «أبل» من مقرها في كوبرتينو بكاليفورنيا في 12 سبتمبر الماضي عن سلسلة هواتفها الجديدة التي شملت أيفون «XS» و«XS» ماكس إلى جانب «XR».

وسيحتوي الهاتف الجديد «XR» على العديد من مزايا التكنولوجيا الجديدة، بما فيها شاشة ريتنيا السائلة قياس 6.1 إنشات، التي ستغطي الجهاز من الحافة للحافة.

بالإضافة إلى ذلك سيأتي الجهاز مزوداً بتقنية الشحن اللاسلكي، ومعززاً بمعالج «إيه 12 بيونيك» الجديد، المماثل للموجود في XS وXS ماكس، والذي يتفوق على كل أجهزة أندرويد في اختبارات السرعة.

المعروف عن هذا المعالج أنه سداسي النوى، 2 منها ترفعان من سرعته 15% بينما النوى الأربع الأخرى تزيد من الكفاءة والسرعة وبالتالي تقلل استهلاك الطاقة .

ويقدر سعر آيفون XR بحدود 749 دولاراً مقابل سعر آيفون XS الذي يبدأ من 999 أو 1099 دولاراً لـXS ماكس.