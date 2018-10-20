«هواوي مايت 20» تتربّع على عرش هواتف أندرويد 2018

المصدر: دبي - البيان

كشفت «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين» النقاب الأسبوع الماضي في لندن عن سلسلة هواتفها «هواوي مايت 20» HUAWEI Mate 20، والتي يقول خبراء إنها تتربع على عرش هواتف «أندرويد» هذا العام بلا منازع.

وذلك لاحتوائها على حوالي عشر ميزات وعملية على الأقل غير موجودة في أي من هواتف «أندرويد» هذا العام، ونستعرض فيما يلي بعضاً من ميزات تلك الهواتف التي ستتوفر في الإمارات والمنطقة بدءاً من 24 أكتوبر الجاري.

عتاد فائق

وتم تزويد سلسلة هواتف «مايت 20» التي تضم «مايت 20» و«مايت 20 برو» و«مايت X20»، و«مايت بورش ديزاين» بمعالج «كيرين 980» الذي يعتبر أحدث ابتكارات هواوي في مجال النظام على شريحة، وأكثرها كثافة وأعلاها أداء حتى الآن.

وتوفر منظومة المعالجة هذه أداء محسّناً وتجربة مستخدم سلسة بشكل غير مسبوق بفضل تصنيعها القائم وفق المعيار 7nm التي تمتزج فيها وحدة المعالجة المركزية القوية ذات النوى Cortex-A76، مع وحدة معالجة الرسوميات Mali-G76.

كاميرا غير مسبوقة

تتميز الهواتف الجديدة بثلاث كاميرات منها عدسة لايكا فائقة العرض ببعد بؤري 16 ملم، لتضفي زاوية التصوير العريضة هذه إحساساً بالرحابة، ولمسة ثلاثية الأبعاد في الصور، مع كاميرا رئيسية بدقة 40 ميغا بكسل، وكاميرا الزاوية فائقة العرض بدقة 20 ميغا بكسل، وكاميرا للتصوير البعيد بدقة 8 ميغا بكسل.

ومن خلال هذه الكاميرات الثلاث، يغطي الهاتف نطاقاً واسعاً من البعد البؤري، يقابل في عالم التصوير عدسة تقريب ببعد بؤري 16-270 ملم، وهو ما يتيح للهاتف محاكاة أداء الكاميرات الاحترافية لتصوير الأجسام القريبة والتي يمكنها التركيز على الأجسام التي تبعد 2.5 سم عن العدسة.

تحسينات رائدة

وتعمل تقنية الشحن السريع بقوة غير مسبوقة 40 واط التي ترفع مستوى شحن البطارية إلى 70% في غضون 30 دقيقة فقط، مع ميزة الشحن اللاسلكي السريع بقوة 15 واط، التي تمكن الهاتف من التحول إلى شاحن لاسلكي للهواتف الأخرى المتوافقة. وزوّد «مايت 20 برو» ببطارية ضخمة بسعة 4200 م/‏‏أمبير في و4000 م/‏‏أمبير في «مايت 20» لتزود المستخدمين بأطول عمر ممكن للبطاريات.

ويتميز «مايت 20 برو» بميزة فتح القفل ثلاثية الأبعاد باستخدام بصمة الوجه علاوة على مستشعر خاص لبصمات الأصابع في شاشة العرض وميزة مسح صور ثلاثية الأبعاد للأجسام وتحويلها إلى صور متحركة بأشكال مختلفة.