منقي الهواء «إل جي سيغنيتشر» يعكس التلوث بالإضاءة

المصدر: دبي - البيان

ينتمي منقي الهواء «إل جي سيغنيتشر» SIGNATURE إلى الجيل الثاني من تشكيلة منتجات «سيغنيتشر» المنزلية الراقية التي أطلقتها «إل جي» مؤخراً في أسواق الخليج.

ويمتاز منقي الهواء بتصميم يراعي الأناقة والجمال، فهو مزوّد بمؤشر ذكي ونظام إضاءة ذكي لفحص مستوى تلوث الهواء في الغرفة، فيغير إضاءته بين أربعة ألوان ليشير إلى مستوى تلوث الهواء الحالي. وزوّد الجهاز بمرشح أسود مبتكر شبه دائم، قابل للفك والغسل والاستخدام مرة أخرى لمدة تصل إلى عشرة أعوام، وهو بهذا لا يكتفي بتحسين جودة الهواء في المنزل فحسب، بل يوفر عليك أيضاً إضاعة الوقت والجهد والمال في زيارات لا تعد ولا تحصى إلى متجر شراء الأجهزة المنزلية.