25 % سنوياً نمو بيانات كاميرات المراقبة في العالم

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة حديثة لشركة «آي دي سي» أن كمية البيانات التي تنشأ عن حلول المراقبة مرشحة للنمو في العالم بواقع 25% سنوياً حتى عام 2022 على المستوى العالمي.

فيما أكدّت شركة ويسترن ديجيتال المتخصصة في حلول تخزين البيانات، النمو المستمر في سوق حلول ومنتجات المراقبة بالفيديو في الشرق الأوسط، ما يسلّط الضوء على حلول التخزين التي دعم النمو الهائل في بيانات وبث كاميرات المراقبة.

وتوفر ويسترن ديجيتال مجموعة متكاملة من أحدث حلول المراقبة «دبليو دي بربل» WD Purple لخدمة قطاع المراقبة إلى الكاميرات عالية الوضوح والتطبيقات الجديدة التي تتطلب التحليل الفوري، وهي بطاقة WD Purple لتخزين البيانات الصغيرة للتصوير وقرص WD Purple بحجم 128 تيرابايت للتخزين، وقرص «ألتراستار»من الفئة المؤسسية للتحليل.

وتتمتع بطاقة WD الأرجوانية الجديدة بإمكانات تسجيل مقاطع الفيديو على مدار الساعة لمدة تصل إلى عامين كاملين من الاستخدام المستمر، كما أنها مصممة بحيث تتحمل أقسى ظروف الطقس، وتعمل بشكل مستمر وممتاز في درجات الحرارة القاسية من 25 درجة تحت الصفر وحتى 85 درجة مئوية. أما قرص التخزين فهو أعلى قرص متخصص بالمراقبة من حيث سعة التخزين في القطاع مع تقنيات مدمجة للذكاء الاصطناعي تدعم الكشف الفوري عن الأحداث لحظة تسجيلها بفضل التعلم المستمر في الخلفية.

وقال خواجة سيف الدين، المدير الأول للمبيعات في الشرق الأوسط في ويسترن ديجيتال: «تستثمر العديد من دول الشرق الأوسط في أحدث الابتكارات التقنية للمدن الآمنة بهدف الحفاظ على أمن وسلامة مدنها. تمثل المراقبة بالفيديو جزءاً بالغ الأهمية من تلك التقنيات نظراً لقدرتها على التوسع والتطور بشكل أكثر ذكاء.

ولهذا فلا بد للتخزين أن يواكب ذلك التطور. وتدعم مجموعتنا من حلول WD Purple إمكانية تصوير العديد من مقاطع الفيديو عالية الوضوح فيما يتم تقييم المقاطع المسجلة لدعم التعلم العميق وإمكانات التحليل، كالتعرف إلى الوجوه أو الأجسام أو خرائط عرض الحركة بالحرارة».