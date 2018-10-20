قمر اصطناعي يضيء شوارع الصين

المصدر: دبي - البيان

قالت الصين خلال «يوم النشاط الوطني للابتكار الجماهيري وريادة الأعمال»، الذي أقيم في مدينة تشنغدو، الأسبوع الماضي إنها تعتزم تنفيذ خطة وصفت بـ«الطموحة» من أجل استبدال الإنارة الليلية في الشوارع بضوء القمر الحقيقي، مضافاً إليه وهج آخر أقوى لكنه اصطناعي.

وتخطط الصين لإطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء عام 2020 لمضاعفة إنارة القمر الحقيقي ليلاً، حيث من المقرر أن يضيء نحو 80 كيلو متراً من الأرض أسفله.

وسيكون قادراً على استبدال إضاءة الشوارع مدينة تشنغدو وهى واحدة من أكبر ثلاث مدن من حيث عدد السكان في غرب الصين، ويعيش فيها ما يقرب من 14.5 مليون شخص. وبحسب صحيفة «غارديان» البريطانية، فإن ضوء القمر الاصطناعي سيكون أكثر سطوعاً بثمانية أضعاف مقارنة بالقمر الحقيقي.