هواوي تطلق سلسلة HUAWEI Mate 20 Series

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين النقاب اليوم عن سلسلة هواتفها المرتقبة هذا العام HUAWEI Mate 20 ، والتي تمثل علامة فارقة في تاريخ سلسلة هواتف HUAWEI Mate. وتعتبر هذه السلسلة الجديدة والمبتكرة تجسيداً فعلياً لقمة الابتكار.

وتم تزويد سلسلة هواتف HUAWEI Mate 20 بمعالج ’كيرين 980‘ الذي يعتبر أحدث ابتكارات هواوي في مجال النظام على شريحة، وأكثرها كثافة وأعلاها أداء حتى الآن. وتوفر منظومة المعالجة هذه أداء محسّناً وتجربة مستخدم سلسة بشكل غير مسبوق بفضل تصنيعها القائم وفق المعيار 7nm التي تمتزج فيها وحدة المعالجة المركزية القوية ذات النوى Cortex-A76، مع وحدة معالجة الرسوميات Mali-G76. وتعمل تقنية الشحن السريع HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط مع ميزة الشحن اللاسلكي السريع HUAWEI Wireless Quick Charge بقوة 15 واط، ليكتمل تميّز السلسلة مع البطارية الضخمة التي تزود المستخدمين بأطول عمر ممكن للبطاريات. وتتضمن مصفوفة نظام الكاميرا عدسة ’لايكا‘ المتفوقة بتقنية التصوير بالزاوية العريضة، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية التقاط صور أكثر عرضاً وقرباً، لاسيما مع خاصيتها الجديدة لالتقاط الصور الدقيقة بكل وضوح. وعلى الجانب الزجاجي الخلفي للهاتف، يتلاعب الطيف اللوني القوي بالضوء والظلال لإحداث تأثيرات بصرية تخطف الأنفاس.

ويعتمد نظام مصفوفة الكاميرا على التصميم المتميز على مفهوم النقاط الرباعية، والذي يبرز الشخصية القوية للهاتف ويمنحه هوية بصرية فريدة يمكن تمييزها من اللحظة الأولى. وتأتي سلسلة هواتف HUAWEI Mate 20 مع واجهة التشغيل EMUI 9 التي تعمل بنظام ’أندرويد بي‘، والتي تتيح للمستخدمين سهولة وراحة الاستمتاع بكافة خواص الهاتف من خلال عدة نقرات وتمريرات بسيطة.

وتتوفر السلسلة HUAWEI Mate 20 بقياسات متنوعة 6.53 بوصة، و6.39 بوصة و7.2 بوصة؛ وتتكون من أربعة هواتف هي HUAWEI Mate 20، و HUAWEI Mate 20 Pro، و HUAWEI Mate 20 X و PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "تعتبر الهواتف الذكية بوابة العصر الحديث لدخول العالم الرقمي. وقد تم تصميم سلسلة HUAWEI Mate 20 لتكون ’الصديق‘ الأفضل للمستخدمين، والمرافق الأمثل للاستمتاع بحياة أكثر غنى بفضل ذكائها، وطول عمر بطاريتها، والأداء رفيع المستوى لكاميرتها".

عمر البطارية

وعلاوةً على الأداء الفائق، تمتاز هواتف HUAWEI Mate 20 بتحسينات رائدة في عمر البطارية. ويضم هاتف HUAWEI Mate 20 Pro بطارية كبيرة ذات كثافة عالية بسعة 4200 ميلي أمبير ساعي، ويدعم تقنية الشحن السريع HUAWEI SuperCharge بقوة 40 واط، والتي ترفع مستوى شحن البطارية إلى 70 بالمائة في غضون 30 دقيقة. وتحظى سلامة التكنولوجيا بالموثوقية نظراً لاعتمادها من شهادة TÜV Rheinland.

كما تدعم هواتف HUAWEI Mate 20 Pro تقنية الشحن اللاسلكي السريع HUAWEI Wireless Quick Charge بقوة 15 واط، والتي تعتبر أسرع حلول الشحن اللاسلكي في القطاع، وميزة الشحن العكسي المزدوج اللاسلكي، التي تحول الهاتف إلى ما يشبه جهاز تخزين الطاقة لمجموعة محددة من الأجهزة الإلكترونية المحددة التي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

ويدعم HUAWEI Mate 20 X بطارية كبيرة جداً بسعة 5000 ميلي أمبير، وتم تزويده بأحد أنظمة التبريد الثورية من هواوي، والتي تعتمد على مزيج من غشاء الجرافين وحجرة البخار لتوفير أداء رائع. وبفضل نظام التبريد، يمكن أن تحافظ وحدتا المعالجة المركزية ومعالجة الرسوميات في HUAWEI Mate 20 X على كامل قدرتهما لفترة طويلة، وتقديم أكثر تجارب الألعاب سلاسة وتلبية لاحتياجات المستهلكين. ويجسد نظام التبريد الفائق من هواوي علامة فارقة في عالم الهواتف الذكية، حيث أنها أول مرة يتم فيها استخدام الجرافين لتبريد الهواتف الذكية.

ويتمتع هواوي من خلال Mate 20 بعدسة لايكا فائقة العرض ببعد بؤري 16 ملم. وتضفي زاوية التصوير العريضة هذه إحساساً بالرحابة، ولمسة ثلاثية الأبعاد في الصور. كما يدعم نظام الكاميرا الجديدة خاصية التصوير الفوتوغرافي الدقيق، والتي تلتقط صوراً واضحة حتى للأجسام التي تبتعد عن العدسة مسافة 2.5 سم. ومن خلال إضافة العدسة ذات زاوية التصوير العريضة وخاصية التصوير الدقيق، تقدم هواوي نظاماً متكاملاً يدعم التصوير في جميع الظروف والحالات دون استثناء. ويأتي هاتف HUAWEI Mate 20 Pro مع كاميرا رئيسية بدقة 40 ميغا بكسل، وكاميرا الزاوية فائقة العرض بدقة 20 ميغا بكسل، وكاميرا للتصوير البعيد بدقة 8 ميغا بكسل. ومن خلال هذه الكاميرات الثلاث، يغطي الهاتف نطاقاً واسعاً من البعد البؤري، يقابل في عالم التصوير عدسة تقريب ببعد بؤري 16-270 ملم، وهو ما يتيح للهاتف محاكاة أداء الكاميرات الاحترافية.