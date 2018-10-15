"سواتش" تطلق ساعة فنيّة عن صراع النقد الورقي والرقمي

المصدر: اعداد: عبدالهاني عليوات

قررت شركة الساعات السويسرية (سواتش) بالاشتراك مع الفنانة جوستين سميث، المهتمة بتاريخ الأوراق النقدية، تقديم عمل مخلد لهذه القطع الروقية الملونة والمتعددة، التي تخوض منافسة في وقتنا الحالي مع العملات الافتراضية أو ما بات يعرف بـ "العملة الرقمية".

الأوراق النقدية كانت ومازالت تمثل جزءا من حياتنا اليومية، هذه القطع الجميلة من الورق الملون والمزيّن، يتم الاحتفال اليوم بجمالها وقيمتها الفنية، لأن المستقبل ينبىء بتحول للعملة الرقمية يمكن أن يؤدي إلى نهايتها، وعليه فإن "سواتش" ارتأت تخليد تاريخ الأوراق النقدية وتراثها الغني قبل أن تفارقنا وتترك مكانها للدفع الالكتروني.

خلال مسيرتها المهنية، اكتشفت الفنانة البريطانية جوستين سميث مفهوم المال وكيف يؤثر في كل جانب من جوانب حياتنا، قائلة: "في رأيي، الورقة النقدية قوة أساسية تتجلى على المستوى السياسي والاجتماعي والأخلاقي. يمكن النظر إلى إليها على أنها جزء من دعاية أو لغة مشفرة تمثل الأوجه العديدة للمجتمع".

مضيفة: إن استخدام النقود الورقية هو أكثر من مجرد مرجع أسلوب حياة، هو أيضا اتصال ملموس بين الناس والفن المصور على النقد.

إن ساعة COLOURSHIFT الجديدة، في تعليق لمجلة "باري ماتش" الفرنسية هي مزيج بين النظرة إلى العملات الرقمية، وبالأخص عملة "بتكوين"، وحتمية افساح الفيزيائي المادي المجال للرقمي المشفر.

وتختتم الفنانة البريطانية انطباعها عن الساعة بقولها: "أنا أحب فكرة صنع أشياء باليد هي عادة ما يتم إنجازها عن طريق الكومبيوتر. إن ساعة COLOURSHIFT هي تجسيد للتغير الذي يستهدفنا حالياً.