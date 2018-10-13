«إريكسون» تشغّل «الجيل الخامس» تجارياً في أميركا

المصدر: دبي - البيان

مع قرب إطلاق تقنية الجيل الخامس، تمكنت شركتا إريكسون وإنتل، بالتعاون مع شركتي الاتصال الأميركية «تي إيه آند تي» و«تي موبيل»، وبنجاح من تجربة إطلاق الأجهزة المتوافقة تجارياً مع تقنية الجيل الخامس في أميركا الشمالية.

وتم إجراء الاختبارات التي تكللت بالنجاح، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة في الأميركيتين، وشملت التجارب إجراء مكالمات عبر الهواء وشبكة النفاذ الراديوي G5 NR. وشمل ذلك شبكة الجيل الخامس التجارية غير المستقلة والطيف الترددي 39 غيغاهيرتز، وشبكة النفاذ الراديوي التجارية AIR 5331 من إريكسون ومنصة الاختبارات الخاصة بالاتصالات المتحركة لتقنيات النفاذ الراديوي عبر شبكة الجيل الخامس من إنتل.