شاحن لاسلكي جديد وعملي من «بيلكن»

المصدر: دبي - البيان

يتوافق الشاحن اللاسلكي «بوست أب وايرليس تشارجينج دوك» الجديد من «بيلكن» مع هواتف آيفون XS وآيفون XS Max وساعات آبل من الجيل الرابع، وهو يتمتع بجمالية تتجلى في مظهره البسيط والعصري ليقدم أعلى درجات السلاسة في الاستخدام.

ويمكن استخدام هذا الشاحن أيضاً لشحن أجهزة «آيفون X» و«آيفون 8» و«آيفون 8 بلس» التي تدعم الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى جميع موديلات ساعة «أبل». ويتميز الشاحن باستطاعة تصل إلى 7.5 واط للأجهزة التي تدعم تكنولوجيا Qi، وباستطاعة 5 واط/‏1 أمبير لساعات «أبل»، بالإضافة إلى إمكانية شحن جهاز ثالث باستخدام مأخذ USB- «يو إس بي» إضافي، مع إمكانية الشحن عبر معظم أغطية حماية الأجهزة المحمولة بسماكة تصل حتى 3 ميليمتر.