شاشات عرض جدارية بدقة 6K من «بريزم»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت بريزم، الشركة المتخصصة في حلول العرض المرئي والبصري سلسلة شاشات العرض الجدارية، التي تعمل بتقنية الفوسفور الليزري LPD بمعيار دقة 6K Laser Phosphor Display (LPD) 6K Series في الشرق الأوسط.

وستساعد أكبر شاشات العرض التفاعلية والأحادية من بريزم الشركات في المنطقة على تقديم عروض تقديمية غامرة، وتمكنهم من استضافة جلسات عمل تعاونية وتفاعلية، واستعراض عروض البيع بالتجزئة الخاصة بهم.

وستتوفر شاشة LPD 6K في الشرق الأوسط بناء على الزخم العالمي للمنتج بعد عمليات تطبيق العملاء الحالية في الولايات المتحدة والصين والهند. وسيوفر مركز «إف في سي» للابتكار في مدينة دبي للإنترنت، الفرصة للشركاء والعملاء لتجربة تألق ووظائف شاشة LPD 6K، بالتوازي مع تقنيات AV وUCC التكميلية.