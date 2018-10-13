إنتركوم مرئي للمجمعات السكنية من «باناسونيك»

المصدر: دبي - البيان

يتميز نظام الإنتركوم المرئي VL-VMمن «باناسونيك» الذي ستعرضه الشركة للمرة الأولى خلال «أسبوع جيتكس للتقنية» بنطاق عمل واسع يصل من 2 إلى 32 غرفة مع مجموعة متنوعة من خيارات المراقبة، بما يجعل منه الخيار الأمثل لمجمعات الشقق والوحدات السكنية.

وتتميز سلسلة VL-VM بتصميمها المتين والأنيق، حيث تنطوي على مجموعة من أزرار الاتصال الكبيرة والأنيقة مع لوحات أسماء مدمجة ضمن لوحات أمامية معدنية تزدان بطراز أنيق ومتميز وأضواء خلفية تجعلها مرئية في الظلام، بما يحسن من مستويات الرؤية والعملية.

كما يتميز النظام بقابلية صيانة غاية في السهولة. وبغرض الوصول الأمامي إلى لوحات الأسماء وحمايتها من التخريب، يمكن للمستخدمين ضمان حمايتها وتثبيتها بواسطة المسامير اللولبية.