«جيتكس» منصة رئيسية لتسريع التحول الذكي

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد خبراء تقنية أن «أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي ينطلق غداً، يمثل منصة رئيسية لتسريع عملية التحول الذكي في الإمارات وفرصة فريدة لزوار المعرض لـ«تجربة الحياة المدنية المستقبلية».

وهو شعار المعرض لهذا العام، مشددين على أن دبي أصبحت المركز الرئيسي للابتكار المفتوح في المنطقة بلا منازع وقاطرة التحول الرقمي في الشرق الأوسط الذي سيصل عدد المستخدمين الرقميين فيه إلى 160 مليون مستخدم رقمي بحلول 2025، ما سيعزز مساهمة الاقتصاد الرقمي ليصل إلى حوالي 95 مليار دولار أو 3.8% من إجمالي ناتج الدخل المحلي لدول المنطقة.

وبحسب أحدث تقارير التنافسية العالمية، والذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل دولة الإمارات المرتبة 17 من بين 137 دولة مشمولة في التقرير فيما تتصدر الدول العربية من حيث التنافسية، فيما يضيف التقرير أنه و«لتعزيز تنافسيتها، سيكون على دولة الإمارات تسريع تقدمها في مجال نشر أحدث التقنيات الرقمية وتحديث التعليم».

ووفقاً لأحدث بيانات من شركة «آي دي سي»، فإن قيمة سوق تقنية المعلومات الإماراتي حالياً تضاهي 29 مليار درهم وهو مرشح للنمو بمتوسط 5 بالمائة سنوياً بين عامي 2017 و2022.

مدن المستقبل

وقال شكري عيد، المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية لدى سيسكو الشرق الأوسط، الداعم الرئيسي لخطة حكومة دبي في التحول نحو مدن المستقبل الذكية، إن الشركة ستقوم خلال «جيتكس» الذي يقدم دوماً أحدث التقنيات المبتكرة في الأسواق.

وتماشياً مع شعار جيتكس، تجارب حياة ذكية نموذجية من أرض الواقع للزوار وتسليط الضوء أيضاً على ابتكاراتها في مجال التعلّم الآلي عبر استعراض نماذج الاستخدام الواقعية مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والروبوتات والواقع الافتراضي والمعزّز وغيرها.

وأضاف: «يمكن لأطر العمل التي تقودها الحكومات في المنطقة تهيئة المشهد بحيث يلعب الابتكار الرقمي دوراً طويل الأمد في النمو الاقتصادي للشرق الأوسط. وفي الإمارات وحدها، على سبيل المثال، يتوقع لإنترنت الأشياء أن يحقق قيمة قدرها 35 مليار دولار بحلول العام القادم.

ولا شك في أن معرض إكسبو 2020 في دبي سيكون واحداً من أهم محركات دعم التقنية لهذا العام، وستعمل سيسكو، بصفتها شريك الشبكات الرقمية للفعالية، على تزويد الأساس الذكي الآمن للاتصال عبر حلولها للشبكات القائمة على المقاصد، مما يجعل البنية التحتية التكنولوجية في إكسبو دبي 2020 الأكثر تطوراً على امتداد تاريخ الفعالية التي انطلقت قبل 167 عاماً».

وأكّد عيد أن سيسكو، انطلاقاً من كونها شريكاً للابتكار، تلتزم بالعمل مع الحكومة الإماراتية لتطوير أجندتها الرقمية ودعم التنمية الاقتصادية. نعمل على دعم جهود قيادة الدولة في مجال الابتكار وتطوير المنظومة الرقمية والمبادرات المستقبلية، فيما نساعد الشركات والحكومات على تطوير خارطة طريق واستراتيجية للرقمنة ونعمل بالشراكة معهم لدعم مسيراتهم نحو التحول الرقمي.

تمكين

وقال ريتشار ويلكوكس المدير الإقليمي في «لينوفو» الشرق الأوسط إن «أسبوع جيتكس للتقنية» هو المنصة المثالية لوضع رؤية الشركة الخاصة بـ«تمكين التحول الذكي». في الصدارة.

حيث ستشارك الشركة منتجاتنا الرائدة وتجاربنا الثورية مع زوار المعرض من جميع أنحاء العالم. وأضاف: «إن الابتكارات التي تتبلور في لينوفو تخلق القوة وقدرات الحوسبة للاتصالات اللازمة لتغيير الأعمال والمجتمع.

وسيحصل زوار جيتكس على تجربة غامرة مع أحدث منتجات وخدمات وحلول لينوفو من خلال المناطق المخصصة للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء وإنترنت الأشياء والاتصالات القائمة على وظائف الشبكة الافتراضية وتحليلات البيانات والحوسبة السحابية. كما سنستعرض أيضاً إمكانيات المدن الذكية لدينا، ليس من حيث إشارات المرور الذكية.

ولكن من خلال إشارات المرور المترابطة، وجميع الفرص التجارية التي ستوفرها. وتستجيب أحدث عروضنا للطلب المتزايد على الأجهزة والحواسيب الجديدة التي تلبي متطلبات العملاء والمستهلكين، وتسخّر إمكانات البيانات والحوسبة السحابية والتعلم الآلي».

«ثينك شيلد»

ولفت ويلكوكس إلى أن «لينوفو» ستسلط الضوء على أحدث عروضها، «ثينك شيلد» ThinkShield، وهي طريقة جديدة لتأمين الأجهزة طوال دورة حياتها. فنظرًا لأن الشركات تحتاج إلى حماية البيانات الحساسة الآن أكثر من أي وقت مضى.

فإن ThinkShield يتميز بمجموعة من التقنيات والضوابط لتحقيق ذلك، بالمصادقة بدءًا من مرحلة BIOS والبرامج الثابتة للمصادقة وإدارة نقطة النهاية المادية والافتراضية إلى غالق الكاميرا وقارئ بصمات الأصابع إلى إدارة سلاسل التوريد.

هاتف «تيترا»

وقال وليد لحود، مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة سكيور لاند كوميونيكيشنز لدى «إيرباص» إن ذراع الاتصالات لشركة الطيران العالمية ستقوم خلال المعرض بتسليط الضوء على أحدث التطبيقات والبرمجيات المتخصصة بحلول السلامة العامة.

وأضاف: سيتم التركيز على جهاز «تاكتيلون دابات»، أول هاتف متكامل في العالم مزود بنظام الاتصالات اللاسلكي «تيترا»، بالإضافة إلى التطبيقات والأنظمة المختصة بالأمن والسلامة كالتعرف على الوجه وبصمة القزحية. وتعتبر شبكة النطاق العريض من محركات قطاع الاتصالات، إذ أنها تسرّع من عملية الاتصال ونقل المعلومات، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحقيق ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ.