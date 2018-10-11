«غوغل» تكشف عن هاتفي بيكسل وكمبيوتر لوحي جديد

المصدر: سان فرانسيسكو- رويترز

كشفت غوغل عن ثالث إصدار من هاتفها الذكي بيكسل، وجهاز مكبر الصوت الذكي غوغل هوم مزود بشاشة عرض، وأول جهاز كمبيوتر لوحي لها في الوقت الذي تبذل فيه الشركة جهوداً لتعويض تأخرها على صعيد العتاد.

وتحول نظام التشغيل أندرويد الخاص بالشركة من منافس متأخر إلى العقل المشغل لمعظم أجهزة الهواتف الذكية في العالم، وتفوقت غوغل على أمازون في مبيعات مكبرات الصوت الذكية خلال الفصول الأخيرة، لكن هواتف بيكسل واجهت صعوبة في البيع، إذ طُرحت بعيوب واستحوذت على أقل من واحد في المئة من السوق العالمية من حيث الشحنات في أول عامين لها وفقاً لشركة استراتيجي أناليتكس للأبحاث.

والجهاز بيكسل 3، البالغ سعره 799 دولاراً، والجهاز الأكبر بيكسل 3 اكس.ال، البالغ سعره 899 دولاراً، هما أحدث ما تطرحه غوغل في سوق الهواتف التي تأمل غوغل أن تقف فيها يوماً ما على قدم المساواة مع جهاز آيفون الذي تنتجه أبل.

ويعمل الكمبيوتر اللوحي بيسكل سليت بنظام التشغيل الأغنى بالإمكانات كروم أو.اس الخاص بأجهزة الكمبيوتر المحمولة بدلاً من أندرويد، وحددت الشركة سعر الجهاز عند 599 دولاراً وتهدف به إلى منافسة آيباد برو لأبل.

ودخلت غوغل قطاع الأجهزة قبل ثلاث سنوات لكي تكسب السيطرة الكاملة على أداء تطبيقاتها والإيرادات التي تحققها. وأحياناً ما يزاحم مصنعو الهواتف الآخرون تطبيقات غوغل بتطبيقاتهم الخاصة أو يحصلون على حصة من إيرادات الإعلانات ما يؤثر سلباً على أرباح ألفابت.

وقد تقدم توسعة نطاق التوزيع الجغرافي للهاتف دعماً محدوداً لمجموعة هواتف بيسكل.