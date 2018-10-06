"لينكدان" تطلق "منصة تحليلات المواهب"

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت لينكدان عن إطلاق أداتها الجديدة لمعلومات الأعمال "منصة لينكدإن لتحليلات المواهب" (LinkedIn Talent Insights) لمساعدة المتخصصين في مجال استقطاب المواهب على مواكبة اتجاهات سوق القوى العاملة، وتحديد تجمعات المواهب، وفهم كيفية تدفق المواهب في السوق.

وتعتمد أداة "منصة لينكدإن لتحليلات المواهب"، وهي أول منتج للبيانات الذاتية في لينكدان، على شبكتها التي تضم أكثر من 575 مليون محترف، وأكثر من 20 مليون شركة، وما يقارب الـ 15 مليون من قوائم الوظائف النشطة لدعم خبراء الموارد البشرية، ومديري المواهب والتوظيف من خلال تزويدهم بالبيانات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مستنيرة تتراوح بين تقييم الأقران والتحليلات المتعلقة بالحفاظ على الموظفين واستقطاب طلاب الجامعات.

وقد أطلق علي مطر، رئيس شركة لينكدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنتج الجديد خلال الدورة الرابعة من حفل توزيع جوائز لينكدان للمواهب الذي استضاف متحدثين بارزين، تقدمتهم معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات، والدكتورة حياة سندي، إحدى أبرز العلماء في العالم في مجال الطب تخصص التقنية الحيوية وكبير المستشارين العلميين للرئيس والمشرف العام على الاتصالات والإعلام والعلاقات الخارجية في البنك الإسلامي للتنمية.

وبهذه المناسبة، قال علي مطر: "نحن حريصون دوماً على استكشاف طرق جديدة لتقديم منتجات تمكّن الشركات والمحترفين من الاستفادة من منصتنا والتفاعل معها. ومن هنا جاء إطلاق أداة التحليل الجديدة، "منصة لينكدإن لتحليلات المواهب" التي تقدم معلومات يتم استخلاصها من البيانات المتاحة التي يدخلها أعضاء لينكدان. ونحن واثقون بأن الأداة الجديدة ستحدث تغييراً شاملاً في الطريقة التي تبحث بها الشركات عن مواهب معينة أو عن تفاصيل شركة محددة. وهذه المعلومات، إلى جانب مهارة خبراء التوظيف، ستضمن اتخاذ قرارات استراتيجية فيما يتعلق باستقطاب المواهب وتساعد على إجراء محادثات أكثر إنتاجية مع مديري التوظيف والموظفين".

وتتضمن أداة "منصة لينكدإن لتحليلات المواهب" تقريرين، الأول يركز على الموظفين في شركة ما ويحمل اسم "تجمع المواهب" (Talent Pool)، والآخر يركز على البيانات الخاصة بشركة ما ويحمل اسم "تقرير الشركات" (Company Report).

وتتيح أداء "تجمع المواهب" للشركات إجراء عمليات بحث في قاعدة بيانات لينكدان لفهم الأماكن التي يوجد بها معظم الأشخاص ذوي المؤهلات المناسبة، والجهات التي توظفهم حالياً، وما هي مهاراتهم. بينما تقدم أداة "البحث بين الشركات" نظرة شاملة عن المجالات التي تضم القوى العاملة الرئيسية للمنافسين، وتدفق المواهب حسب القطاع والمهارة، وعمليات التسريح، ومخزون المهارات، والتعليم.

وأضاف علي مطر: "ركز موضوعنا الرئيسي خلال حفل "جوائز لينكدإن للمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" على معلومات المواهب التي تحتل فيها البيانات والرؤى المفيدة أهمية كبيرة لمنح الناس ميزة تنافسية، وهذا يتماشى مع رؤيتنا الجديدة الرامية إلى استخدام معلومات البيانات الديناميكية حول المواهب والشركات لاستباق التوجهات السائدة في السوق. ونتقدم بالتهنئة لجميع المرشحين النهائيين والفائزين وإنجازاتهم البارزة، ونتمنى لهم دوام التفوق والنجاح".

وضمت جوائز لينكدإن للمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018 عدة فئات، بما في ذلك جائزة لينكدإن التقديرية والتي حصلت عليها شركة "ثقة لخدمات الأعمال"، وفئة "أفضل جهة توظيف على وسائل التواصل الاجتماعي" (القطاع الخاص) والتي فاز بها أربع شركات هي "إعمار" و"أبونيان القابضة" و"كيو إنترناشيونال كونسالتنتس" وشركة "خطيب وعلمي".

من ناحيتها، فازت "دبي الذكية" و"ثقة لخدمات الأعمال" بجائزة "أفضل جهة توظيف على وسائل التواصل الاجتماعي" (القطاع العام). وذهبت جائزة "أفضل فريق في استقطاب المواهب" إلى كل من شركة "كريم" (قطاع خاص - الإمارات)، و"أبونيان القابضة" (قطاع خاص - السعودية)، و"كيو إنترناشيونال كونسالتنتس" (قطاع خاص- الكويت)، ومجموعة كانو، ودائرة الثقافة والسياحة - أبو ظبي (قطاع عام-الإمارات)، و "سي واي تيك".