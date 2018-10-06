«زوي ميني» طابعة مدمجة من «كانون»

المصدر: دبي - البيان

تعمل طابعة الصور المدمجة «زوي ميني» Zoemini الخفيفة من «كانون» والتي يمكن حملها في الجيب بتقنية ZINK بلا حبر.

وتتصل بسلاسة بتطبيق Canon Mini Print عبر البلوتوث للطباعة الفورية للصور أو اللقطات من وسائل التواصل الاجتماعي في ثوانٍ قليلة. وتطبع «زوي ميني» صوراً شخصية بحجم 2 × 3 بوصات (5 × 7.6 سم)، مباشرة من تطبيقات التواصل الاجتماعي عبر الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي.

وتُعتبر «زوي ميني» الطابعة المثالية لمن يستمتعون بالطباعة ومشاركة الآخرين من أفراد العائلة والأصدقاء لحظاتهم المميزة، أينما كانوا. وتلهم الطابعة الجديدة المستخدمين إطلاق العنان لإبداعاتهم، نظراً لوفرة المرشحات (الفلاتر) والإطارات ومؤثرات الواقع المعزز AR.