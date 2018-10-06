70 % نمو حصة الهواتف المتوسطة في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد خبراء في تجارة الهواتف الذكية استمرار نمو حصة الهواتف المتوسطة التي يقل سعرها عن 300 دولار في سوق الهواتف الذكية في الدولة لتصل حالياً إلى نحو 70% من إجمالي سوق الهواتف الذكية في الدولة التي يباع منها نحو 470 ألفاً شهرياً.

وعزا الخبراء نمو حصة الهواتف المتوسطة إلى عدة أسباب: أهمها بروز توجّه جديد في الصناعة يقوم على توفير تقنيات متقدمة بأقل سعر ممكن، موضحين أن شريحة كبيرة من الهواتف المتوسطة باتت مزودة بنفس التقنيات المتفوقة التي طالما ميزت الهواتف الفاخرة التي يبدأ سعرها من 900 دولار.

وقال رافي ماثيو نائب الرئيس التنفيذي في شركة «تاسك» TASK الموزع الحصري لمنتجات «شاومي» الصينية، التي تحتل هواتفها الذكية حالياً رابع أكبر حصة في السوق الإماراتية: إن مبيعات الشركة من الهواتف الذكية تحقق نمواً سنوياً في السوق الإماراتية بمعدل 70% سنوياً، بفضل المواصفات المتقدمة والسعر المنخفض الذي يميز تلك الهواتف.

ومحاكاته لتطلعات جيل الشباب، علاوة على تحول شريحة العاملين الآسيويين التي تقدر بنحو مليون ونصف المليون عامل في الدولة، إلى استخدام الهواتف الذكية. وأشار إلى أن شحنات هواتف «شاومي» خارج الصين وصلت بنهاية العام الماضي إلى ما يقارب 88 مليون وحدة، وأن عوائد الشركة من إجمالي منتجات الشركة وصلت في نفس الفترة إلى نحو 15 مليار دولار.

وأضاف: «إن عدداً كبيراً من الهواتف التي يقل سعرها عن 300 دولار باتت مزودة بأحدث إصدارات التشغيل من أندرويد وتحوي كاميرات ثنائية متقدمة وحتى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكان الرئيس التنفيذ لـ«شاومي» أعلن أن هامش ربح الشركة من الهواتف لن يتعدى 5%، من دون المساومة بأي شكل على الجودة أو المواصفات، وفي ذلك مؤشر كبير على أن بروز المواصفات - وليس السعر - كساحة جديدة للتنافس في سوق الهواتف الذكية».

وزودت «شاومي» هاتفها الجديد «بوكوفون» POCOPHONE F1 بكاميرتين خلفيتين بتقنية الذكاء الاصطناعي، بمستشعر رئيسي IMX363 من سوني بدقة 12 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي «Dual Pixel Autofocus» بما يمنح المستخدمين صوراً مذهلة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة ووجود إضاءة في الخلفية.

«أكاتل 5V»

كما أطلقت «تي سي إل» TCL، للاتصالات في الإمارات مؤخراً، هاتف «أكاتل Alcatel 5V» المميز ضمن محفظة الهواتف الذكية المعاد تصميمها بالكامل، والتي توفر ميزات عالية الجودة بما في ذلك واجهة أمامية بشاشة كاملة.

وقال طارق زكي مدير «ألكاتل موبايل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركة ذات الحصة السوقية القوية في المنطقة أطلقت في الإمارات هذا العام حتى الآن 9 هواتف ذكية جديدة بأسعار لا تتجاوز 799 درهماً فقط، مشيراً إلى أن جيل الشباب باتوا أكثر سعياً لاقتناء الهواتف المتوسطة لاحتوائها على تقنيات فائقة بأسعار منافسة للغاية.

وأضاف: «يتميز «أكاتل 5V» بتصميم مميز وعصري وشاشة عرض متطورة بأبعاد 19:9، بالإضافة إلى كاميرا محسنة تدعم الذكاء الاصطناعي في التصوير، لتمكين المستخدمين من التقاط صور فائقة الجودة. كما يقدم الهاتف مجموعة واسعة من الوظائف من خلال ميزة «جوجل لينس» المدمجة بالكامل، ما يوفر للمستخدمين سهولة في تنفيذ عمليات بحث ملائمة وزيادة في الكفاءة ومزيد من التفاعل.

ويوظف الهاتف الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على التقاط صور فوتوغرافية عالية الجودة، حيث يكتشف الهاتف الذكي باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي 11 مشهداً وموضوعاً مختلفاً، لتتغير إعدادات الكاميرا تلقائياً لالتقاط أفضل لقطة ممكنة، علاوة على توفير ميزة قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.

«هونر 8X»

وكانت هواوي أطلقت إقليمياً من في دبي الأسبوع الماضي هونر، العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية، أحدث وأقوى هواتفها ضمن مجموعة أجهزة X، هاتف هونر «Honor 8X»، الذي يمتلك كافة المزايا والمواصفات التي تتمتع بها هواتف المواصفات العالية بسعر مناسب جداً لا يتجاوز 999 درهماً.

ويتميز الهاتف بشاشة العرض الكامل قياس 6.5 بوصات وسعة تخزين داخلية قدرها 128 غيغابايت وكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 20 ميغابيكسل تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي مع إمكانية التصوير فائق الوضوح ليلاً.

وأما محرك هذا الجهاز فهو شريحة «كيرين Kirin 710» القوية ثمانية الأنوية، حيث إن أداء النواة الواحدة في وحدة المعالجة المركزية يمثل ارتفاعاً بواقع 75% مقارنة بالجيل السابق، مدعومة بمعالج الجرافيكس فائق الدقة (جي بي يو توربو)، تمكن المعالج من تعزيز الأداء الإجمالي بنسبة 130% مقارنة بالجيل السابق، لتلبية احتياجات أكثر المستخدمين ممارسة للألعاب.

وقال كريس سان بايغونغ، رئيس علامة هونر في الشرق الأوسط وأفريقيا: «من خلال الكشف عن هاتف «هونر 8X» الجديد، تواصل هونر رفع المعايير وتحقيق الإنجازات الجديدة من حيث التوازن بين القيمة والتصميم والأداء.

أطلقنا جهازاً يتمتع بمزايا أفخم الهواتف بسعر في متناول اليد لتلبية احتياجات المواطنين الرقميين من جيل الألفية. ندرك أن جيل الألفية مهتم جداً بالتكنولوجيا ولهذا السبب عملنا على توفير جميع وظائف وخصائص الهواتف الفاخرة والمتقدمة في هذا الجهاز، ولكننا نقدمه بسعر معقول ليكون «هونر 8X» مناسباً للميزانية».