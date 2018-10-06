«لينكسيس» تطلق منصة ربط شبكي سحابي للشركات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت لينكسيس، المتخصصة في حلول الربط الشبكي اللاسلكي الخاصة بالمنازل والأعمال، منصة إدارة السحابة Cloud Manager في أسواق الشرق الأوسط.

وتعمل هذه المنصة الرائدة على إدارة شبكات الإنترنت اللاسلكية الواي فاي على السحابة، فقد تم تصميمها بشكل خاص لتلبية متطلبات بيئات الأعمال الصغيرة حيث تساهم في الحد من التكاليف.

، وتعزيز الكفاءة التشغيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما توفر هذه المنصة رؤية وإدارة وتحكماً مركزياً بالشبكة اللاسلكية، دون تكبد كلفة وعناء وتعقيد استخدام أجهزة التحكم التقليدية، أو البرامج المتضاربة، أو دفع تكاليف الاستضافة السنوية.