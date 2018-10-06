«نيفوس X9» هاتف ذكي بتقنيات متقدمة

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:

«نيفوس X9» هاتف ذكي جديد من «تي بي - لينك» يدمج التكنولوجيا الحديثة بتصاميم تناسب جميع العملاء.

ويأتي هذا الهاتف بشاشة فائقة الدقة HD+ بنسبة عرض 18:9 وحجم 5.99 بوصات وكاميرا خلفية مزدوجة بعدسات 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.0 وعدسات 5 ميجا بيكسل، وتوفر نمط تصوير بورتريه في الوقت الفعلي مع تأثير الخلفية الضبابية، وكاميرا أمامية بعدسات 8 ميجا بيكسل لالتقاط صور السيلفي بتقنية AI-beautify.

كما يأتي الهاتف بخاصة فتح قفل الشاشة بالوجه بتقنية الذكاء الاصطناعي، أو خيار مستشعر بصمة الإصبع علاوة على خاصية الإضاءة الليلية الذكية، التي تقوم بتعديل الإضاءة تلقائياً وفق الإضاءة المحيطة.

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