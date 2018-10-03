هونر تكشف عن أحدث هواتفها الذكية Honor 8X

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت أمس شركة هونر للهواتف الذكية أحدث وأقوى هواتفها ضمن مجموعة أجهزة X ، هاتف Honor 8X.

وفي أعقاب النجاح الذي حققه هاتف Honor 10 وهاتف Honor Play الملقب بـ "وحش الجيمز" في وقت سابق من العام الحالي، تتجاوز هونر كافة الحدود والتوقعات مع هاتفها الجديد Honor 8X – وهو هاتف جديد يمتلك كافة المزايا والمواصفات التي تتمتع بها هواتف المواصفات العالية بسعر مناسب جداً.

يبلغ سعر الجهاز 999 درهم إماراتي في دولة الإمارات و 999 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية.

ومن خلال هاتف Honor 8X يحصل المستهلكون على إعدادات متطورة وشاشة بتقنية العرض الكامل قياس 6.5 بوصة مع تناسب قدره 91% بين حجم الشاشة والجهاز بالإضافة إلى تقنية CFO المتقدمة للشريحة وقائمة مطوّلة من الخصائص الرائعة.

هاتف honor 8X مزود بشاشة قياس 6.5 بوصة بتقنية العرض الكامل وتناسب قدره 91% بين حجم الشاشة والجهاز. كما يستخدم الجهاز إطاراً معدنياً متوسطاً مع هيكل من زجاج 2.5D المزدوج لمظهر يوحي بهالة جميلة وملفتة. وتم إتقان التدرج اللوني في تصميم الهيكل من خلال 15 طبقة تعكس ألوان الطيف والضوء من مختلف الزوايا لمظهر وملمس في غاية الأناقة والنعومة. يتميز الهاتف بثلاثة ألوان هي الأزرق والأسود والأحمر.

يتسم جهاز هونر 8X بكاميرا خلفية ثنائية العدسة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي فيما تصل سعة التخزين الداخلية للموبايل إلى 128 غيغابايت #honor9X#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/r6j7WFortx — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 2, 2018

سعة داخلية مدهشة وبطارية تدوم طويلاً

يحتوي هاتف Honor 8X على ذاكرة ROM سعة 128 غيغابايت مع بطاقة microSD قابلة للتوسعة حتى 400 غيغابايت ويدعم فتحة بطاقات SIM ثنائية . كما يتمتع بوجود بطارية بقوة 3750 ملي أمبير مع تقنية ذكية لتوفير الطاقة مما يجعل البطارية تدوم لفترة تصل إلى يوم كامل عند الشحن لمرة واحدة. كما أن الإعدادات المميزة للهاتف تتيح تجربة سريعة وسلسة للمستخدم، ولا ننسى أن البطارية الكبيرة تضمن الاستخدام المستمر دون انقطاع لفترة طويلة

كاميرات قوية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

هاتف Honor 8X مزوّد بكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 20 + 2 ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، ويمكن للكاميرا التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التعرف إلى 22 فئة مختلفة و 500 سيناريو بشكل فوري وتحسين إعدادات التقاط الصور وجودتها بناء على ما يقوم المستخدم بتصويره. يستخدم الهاتف الذكي تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج لقطات ليلية ممتازة دون الحاجة إلى حامل ثلاثي وباستخدام تقنية تثبيت الإطار بناء على التعلم الآلي. وحتى إذا لم يتمكن المستخدم من السيطرة بدقة على الهاتف الذكي وحمله لمدة 6 ثوان بشكل ثابت حتى في حال اهتزاز اليد.

الآن.. شركة "هونر" تطلق أحدث أجهزتها الذكية "هونر 8X” في سيتي ووك بدبي بالتزامن مع أسبوع السينما الصينية https://t.co/8nYPfWohbJ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 2, 2018

أداء متفوق تدعمه أحدث تقنيات المعالجات

يعدّ هاتف Honor 8X أول هاتف ذكي يوفر شريحة Kirin 710 القوية ثمانية الأنوية، حيث أن أداء النواة الواحدة في وحدة المعالجة المركزية يمثل ارتفاعاً بواقع 75% مقارنة بالجيل السابق. ويدعم الشريحة معالج الجرافيكس فائق الدقة (جي بي يو توربو). يستطيع المعالج تعزيز الأداء الإجمالي بنسبة 130% مقارنة بالجيل السابق، لتلبية احتياجات أكثر المستخدمين ممارسة للألعاب.

تقنية الذكاء الاصطناعي تعزز إمكانات الاتصال وجودة الصوت

يستخدم هاتف Honor 8X تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين إمكانات الاتصال. ففي حال وجود الشخص في منطقة ضجيج، كمحطة قطارات أو في الريح القوية، يتعرف الهاتف الذكي إلى الضجيج في الخلفية ويسمح بإزالته بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي مما يحسن جودة الصوت ويسمح بإجراء حور واضح. كما يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي الكشف عن التباين في قوة الإشارة، كما يحدث في المصعد مثلاً، لتستعيد سريعاً الاتصال بشبكة الجيل الرابع بمجرد مغادرة المصعد – وبهذا تضمن ألا يفوتك أي شيء.

كما أنه أول هاتف ذكي يوفر جيلاً جديداً من نمط راحة العين، وهو معتمد من مؤسسة TüV Rheinland ويمكنه تقليل إشعاعات اللون الأزرق الصادرة عن الشاشة لتجنّب إعياء العين.

في تعليقه على طرح الجهاز الجديد قال كريس سان بايغونغ، رئيس علامة هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا: "من خلال الكشف عن هاتف Honor 8X الجديد، تواصل هونر رفع المعايير وتحقيق الإنجازات الجديدة من حيث التوازن بين القيمة والتصميم والأداء. أطلقنا جهازاً يتمتع بمزايا أفخم الهواتف بسعر في متناول اليد لتلبية احتياجات المواطنين الرقميين من جيل الألفية. ندرك بأن جيل الألفية مهتم جداً بالتكنولوجيا ولهذا السبب عملنا علت توفير جميع وظائف وخصائص الهواتف الفاخرة والمتقدمة في هذا الجهاز، ولكننا نقدمه بسعر معقول ليكون Honor 8X مناسباً للميزانية. "

تبدأ فترة الحجز و الطلب المسبق لهاتف Honor 8X في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 2 أكتوبر بسعر 999 ريال سعودي و سيكون متوفر ابندأ من 8 أكتوبر، وذلك لدى جرير وإكسترا واللولو ومتاجر الهواتف الأخرى.

أما في الإمارات فيتوفر هاتف Honor 8X اعتباراً من 2 أكتوبر بسعر 999 درهم إماراتي، وذلك لدى كارفور وأكسيوم واللولو وجمبو وجولي شيك وإي ماكس وشرف دي جي وكي إم للتجارة وجميع محلات الهواتف المحمولة بدولة الإمارات.

بعد قليل ومن #دبي.. تطلق شركة "هونر" أحدث أجهزتها جهاز "هونر 8X” في سيتي ووك بالتزامن مع أسبوع السينما الصينية @Honorarabia #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/im7DKIhSGs — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 2, 2018

كريس سن بايغونغ، نائب رئيس علامة هونر للهواتف الذكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعلن إطلاق"هونر 8X” ويشير إلى أن هونر تمثل العلامة الأكثر مبيعا في الصين وتحتل المركز الرابع من ناحية الحصة السوقية في الإمارات والمركز الخامس في السعودية

#BeyondX #Honor8X #البيان pic.twitter.com/oBy2w4Ryyj — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 2, 2018