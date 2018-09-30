(فيديو) هاتف بـ 5 كاميرات من "إل جي"

المصدر: البيان الالكتروني

أطلقت شركة "إل جي" مؤخرا مقطع فيديو ترويجيا لهاتف "V40"، الذي سيأتي بقدرات تصوير فائقة.

ويظهر في الفيديو أن الواجهة الخلفية للهاتف جاءت بثلاث كاميرات وماسح لبصمات الأصابع، أما الواجهة الأمامية فأتت بكاميراتين ومستشعر ضوئي.

ومن المنتظر أن يزود هذا الهاتف بمعالج "Snapdragon 845"، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع، بالإضافة إلى أن كاميراته التي ستأتي مشابهة لكاميرات هاتف "G7 ThinQ" الأخير من "إل جي"، ستكون مزودة بميزة التعرف إلى الوجوه، وقادرة على التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ومن المنتظر حسب "روسيا اليوم" أن يلقى هذا الجهاز رواجا واسعا في الأسواق، وخصوصا أن "إل جي" كانت قد ألمحت سابقا إلى أنه سيأتي بمواصفات غير مسبوقة بالنسبة لهواتفها.