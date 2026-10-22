تقنيات جديدة للتحكم في انتشار الروائح داخل المنازل والمنشآت التجارية

تتجه تقنيات تعطير المساحات الداخلية نحو استخدام أنظمة تتيح التحكم في كثافة الروائح وأوقات انتشارها، بدلاً من التشغيل المستمر، مع تزايد الاهتمام بملاءمة هذه الأنظمة لطبيعة الأماكن المختلفة ومراعاة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه العطور.

وتعتمد بعض أجهزة التعطير الحديثة على تقنية الهواء البارد، التي تحول الزيوت العطرية إلى جزيئات دقيقة دون تسخينها أو مزجها بالماء، مع إمكانية ضبط فترات التشغيل والتوقف بحسب مساحة المكان وحركة الهواء وأنظمة التكييف.

وتستخدم هذه الأنظمة في المنازل والمكاتب والفنادق والمنشآت التجارية، حيث تختلف متطلبات توزيع الروائح تبعاً لمساحة الموقع وارتفاع الأسقف وعدد الموجودين وساعات الاستخدام.

وقال حسن أزرق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دكتور سنت» المتخصصة في حلول تعطير المساحات، إن اختيار أجهزة التعطير لا ينبغي أن يعتمد على قوة انتشار الرائحة أو مساحة التغطية وحدهما، بل على طبيعة المكان وإمكانية التحكم في كثافة الروائح ومعدل استهلاك الزيوت العطرية.

وأضاف أن «الجهاز الأقوى ليس بالضرورة الجهاز الأنسب؛ فالتحدي الحقيقي هو تحقيق توزيع متوازن للرائحة يتناسب مع طبيعة المكان وراحة مستخدميه».

وأوضح أن الاعتماد على إعدادات تشغيل ثابتة قد لا يتناسب مع الأماكن التي تتغير كثافة استخدامها خلال اليوم، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تطوير حلول تتيح ضبط أوقات التعطير باستخدام الأوامر الصوتية.

ورغم التطور التقني، تظل التأثيرات الصحية المحتملة للمواد العطرية من الاعتبارات المهمة، إذ قد يؤدي التعرض لبعض الروائح إلى الصداع أو تهيج العينين والأنف أو ظهور أعراض تنفسية لدى الأشخاص الأكثر حساسية.

ولا يعني استخدام تقنية الهواء البارد بالضرورة أن المنتجات العطرية آمنة لجميع المستخدمين، إذ تتوقف الاستجابة لها على طبيعة المكونات وتركيزها ومدة التعرض والحالة الصحية للأفراد.

وتبرز أهمية التحكم في كثافة الروائح داخل الأماكن المشتركة، خصوصاً المكاتب والفنادق وقاعات الاجتماعات، إلى جانب توفير التهوية المناسبة ومراعاة اختلاف استجابة الأشخاص للمواد العطرية.