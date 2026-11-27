



أعلنت «هونر» طرح سلسلة أجهزتها اللوحية «باد 20» في الإمارات اعتباراً من الجمعة 27 نوفمبر، بأسعار تبدأ من 1,399 درهماً.

وتضم السلسلة إصداراً أساسياً بشاشة لامعة، وإصدار «Paperlike» بشاشة غير لامعة تحاكي ملمس الورق، وإصدار «برو».

وتأتي الأجهزة بشاشة قياسها 12.1 بوصة بدقة 3K، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

وفي إصدار «Paperlike»، أضافت الشركة طبقة مزدوجة تحدّ من انعكاس الضوء على الشاشة، ووضعاً يتيح معاينة ألوان الرسومات والصور قبل طباعتها. وتُرفق «هونر» بالأجهزة لوحة مفاتيح لاسلكية وقلماً رقمياً للكتابة والرسم.

وتعمل الإصدارات الثلاثة بنظام «MagicOS 10». وعند توصيل لوحة المفاتيح، ينتقل الجهاز تلقائياً إلى واجهة تشبه سطح المكتب، تتيح فتح ما يصل إلى 15 نافذة في وقت واحد، وتغيير أحجامها وحفظ ترتيبها لاستعادته لاحقاً. ويمكن أيضاً استخدام الجهاز شاشةً ثانية لحواسيب «ماك»، وتحويل ملفات «iWork» إلى صيغ «مايكروسوفت أوفيس» من داخل النظام.

وبحسب المواصفات التي أعلنتها الشركة، تعتمد السلسلة على معالج «سناب دراغون 7» من الجيل الثالث، وتضم ستة مكبرات صوت وبطارية بسعة نموذجية تبلغ 10,100 مللي أمبير ساعة. وتقدّر «هونر» مدة تشغيل الفيديو بما يصل إلى 9 ساعات، أو قراءة الكتب الإلكترونية بما يصل إلى 14 ساعة، بشحنة واحدة.