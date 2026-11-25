أعلنت «هونر» أنها ستطلق هاتفها «ماجيك 9 برو ماكس» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال فعالية تقام في أبوظبي في 21 ديسمبر المقبل.

ويتصدر تصوير الفيديو برنامج الفعالية، التي تستعرض فيها الشركة أيضاً تقنياتها لالتقاط الصور الثابتة بالهواتف الذكية.

وقالت الشركة، في بيان أصدرته في 24 نوفمبر، إنها ستعرض خلال الفعالية تفاصيل تعاونها مع «آري» (ARRI)، المتخصصة في تقنيات التصوير السينمائي.

ويركز التعاون على الاستفادة من تقنيات تستخدم في الإنتاج السينمائي عند تسجيل الفيديو بكاميرا الهاتف.

وبحسب «هونر»، يُتوقع أن يدمج «ماجيك 9 برو ماكس» عناصر من تقنيات «آري» لمعالجة الصورة، المعروفة باسم «ARRI Image Science»، إلى جانب خصائص للكاميرا تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ولم توضح الشركة أيّاً من تقنيات «آري» سيعتمدها الهاتف، أو ما المهام التي سيؤديها الذكاء الاصطناعي عند التصوير.

وأشارت «هونر» إلى أنها ستعلن مزيداً من التفاصيل عن الهاتف خلال الفترة المقبلة، ولم يتضمن بيانها المواصفات النهائية للكاميرات أو سعر الجهاز أو موعد طرحه للبيع في أسواق الإمارات، إلا أن الطرح العام على الأغلب سيبدأ عقب الاحتفال ببداية العام الجديد.