



أعلنت «باناسونيك»، أنها تعتزم طرح كاميرا «لوميكس SHX1» السينمائية في ديسمبر 2026، وتضم الكاميرا مستشعراً كامل الإطار "فل فريم" يسجّل الفيديو بدقة 6K، ضمن هيكل صندوقي يتيح تثبيتها أفقياً أو عمودياً، سواء استُخدمت منفردة أو ضمن منظومة تصوير متعددة الكاميرات.

وتسجّل الكاميرا الفيديو بدقة 6K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، وبدقة 4K بمعدل يصل إلى 120 إطاراً في الثانية لتصوير الحركة البطيئة. وبحسب الشركة، يتيح نظام تبديد الحرارة مواصلة التسجيل بدقة 4K عند هذا المعدل من دون حد زمني مسبق، ضمن نطاق حرارة التشغيل المحدد للكاميرا.

ويبلغ عدد نقاط التركيز التلقائي 779 نقطة، ويستطيع النظام تتبّع العين والوجه حتى عندما يحجب جسمٌ جزءاً من الوجه. ويحدّ نظام تثبيت الصورة داخل الهيكل، الذي يعمل على خمسة محاور، من أثر اهتزاز اليد عند التصوير، بما في ذلك عند استخدام عدسات تفتقر إلى التثبيت البصري.

وفي مرحلة المونتاج، يتيح التسجيل باستخدام كامل مساحة المستشعر، المعروف باسم «Open Gate»، اختيار إطار أفقي أو عمودي من اللقطة نفسها. وتدعم الكاميرا هذا النمط بدقة 6K بمعدل 24 إطاراً في الثانية بصيغة «Blackmagic RAW»، ويمكن حفظ التسجيل بهذه الصيغة مباشرة على وحدة تخزين خارجية من نوع SSD.

وزوّدت «باناسونيك» الكاميرا بمخرجي فيديو «12G-SDI» و«HDMI»، ومدخل ومخرج للرمز الزمني لتسهيل مطابقة اللقطات المأخوذة من أكثر من كاميرا أثناء المونتاج. وتدعم الكاميرا أيضاً تسجيل الصوت داخلياً بصيغة «32-bit float» عبر مدخل ميكروفون قياسه 3.5 مليمترات.

وقال أندريه ميتريان، مدير أنظمة الفيديو الاحترافية في «باناسونيك أوروبا»، إن الكاميرا تصلح للاستخدام كاميرا رئيسية أو ثانية في موقع التصوير. وتخطط الشركة لطرح وحدة للإنتاج المباشر في النصف الأول من 2027 تتيح مزامنة عدة كاميرات والتحكم في حركتها عن بُعد عند تركيبها على رؤوس تحريك وإمالة متوافقة. وتشمل الملحقات المقرر طرحها خلال الفترة نفسها مقبضاً لتسجيل الصوت بأربع قنوات وآخر للتحكم اليدوي في إعدادات التصوير.