



تراجعت شركة «هونر» إلى المركز الرابع في سوق الهواتف الذكية بالشرق الأوسط خلال الربع الثالث من عام 2026، بعدما كانت ‏تحتل المركز الثاني في الربع السابق، فيما حافظت «سامسونج» على صدارة السوق بحصة بلغت 45%، وفق أحدث بيانات مؤسسة ‏الأبحاث «أومديا»، الصادرة في 17 نوفمبر 2026.‏

وأظهرت البيانات أن شحنات «سامسونج» بلغت 4.8 ملايين هاتف خلال الربع الثالث، تلتها «شاومي» في المركز الثاني بحصة ‏سوقية بلغت 12% وشحنات وصلت إلى 1.3 مليون هاتف.‏

وجاءت «أبل» في المركز الثالث بحصة بلغت 12% وشحنات قاربت 1.3 مليون هاتف، فيما احتلت «هونر» المركز الرابع بحصة ‏سوقية بلغت 11% وشحنات وصلت إلى 1.1 مليون هاتف، تلتها مجموعة «ترانشن»، المالكة للعلامات التجارية «تكنو» ‏و«إنفينيكس» و«آيتل»، بحصة بلغت 9‏‎%‎‏.‏

وسجلت شحنات «هونر» تراجعاً سنوياً بنسبة 27% خلال الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بعد أن كانت الشركة قد ‏حققت نمواً سنوياً بنسبة 35% خلال النصف الأول من عام 2026، وفق بيانات المؤسسة.‏

وكانت «هونر» قد احتلت المركز الثاني في سوق الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من العام بحصة بلغت 13%، خلف ‏‏«سامسونج» التي استحوذت على 39% من السوق، وأمام «ترانشن» و«شاومي» و«أبل‎»‎‏.‏

وبحسب تقرير «أومديا»، تراجعت شحنات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط، باستثناء تركيا، بنسبة 29% خلال الربع الثالث من ‏عام 2026، لتصل إلى 10.7 ملايين هاتف، وسط ارتفاع تكاليف المكونات الإلكترونية وضعف الطلب، خصوصاً على الأجهزة ‏منخفضة السعر.‏

وعلى مستوى الأسواق الرئيسية، انخفضت شحنات الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 29%، مقابل تراجع بلغ 12% في الإمارات ‏خلال الفترة نفسها.‏

‏«هونر» تتصدر هواتف أندرويد في الصين

في المقابل، تصدرت «هونر» مبيعات الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد في الصين خلال أكتوبر 2026، بعدما سجلت مبيعات ‏بلغت 2.573 مليون هاتف، بحصة وصلت إلى 12.04% من إجمالي سوق الهواتف الذكية الصينية، وفق بيانات أعلنتها الشركة ‏وأوردتها وسائل إعلام صينية متخصصة.‏

وجاءت «شاومي» في المركز الثاني بين العلامات التجارية العاملة بنظام أندرويد، تلتها «أوبو» في المركز الثالث، بحسب البيانات ‏التي نشرتها مواقع «آي تي هوم» و«فينكس تكنولوجي» و«سينا تكنولوجي» الصينية في 12 نوفمبر.‏

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف يقتصر على الهواتف العاملة بنظام أندرويد، ولا يشمل هواتف «أبل» التي تعتمد نظام التشغيل ‏‏«آي أو إس»، أو هواتف «هواوي» المطروحة في السوق الصينية التي تعمل بنظام «هارموني أو إس» الخاص بالشركة.‏

ولذلك يختلف ترتيب «هونر» في فئة أندرويد عن ترتيب الشركات في إجمالي السوق الصينية بمختلف أنظمة التشغيل.‏

وكانت بيانات «أومديا» للربع الثالث من عام 2026 قد أظهرت تصدر «هواوي» سوق الهواتف الذكية الصينية بحصة بلغت 21%، ‏تلتها «أبل» بنسبة 20%، ثم «فيفو» و«أوبو» بحصة تقارب 15% لكل منهما، فيما جاءت «شاومي» خامسة.‏

وأعلنت «هونر» أن المبيعات التراكمية لسلسلة هواتف ‏‎«MAGIC9»‎‏ تجاوزت 500 ألف جهاز في السوق الصينية، دون الكشف ‏عن تفاصيل توزيع المبيعات بين طرازات السلسلة.‏

وفي سياق خططها لطرح منتجات جديدة بالمنطقة، أعلنت الشركة اعتزامها إطلاق هاتف ‏‎«MAGIC9 PRO MAX»‎‏ في الأسواق ‏الإماراتية خلال ديسمبر 2026، دون تحديد سعره أو الموعد الرسمي لبدء المبيعات.‏