تراجعت شركة «هونر» إلى المركز الرابع في سوق الهواتف الذكية بالشرق الأوسط خلال الربع الثالث من عام 2026، بعدما كانت تحتل المركز الثاني في الربع السابق، فيما حافظت «سامسونج» على صدارة السوق بحصة بلغت 45%، وفق أحدث بيانات مؤسسة الأبحاث «أومديا»، الصادرة في 17 نوفمبر 2026.
وأظهرت البيانات أن شحنات «سامسونج» بلغت 4.8 ملايين هاتف خلال الربع الثالث، تلتها «شاومي» في المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 12% وشحنات وصلت إلى 1.3 مليون هاتف.
وجاءت «أبل» في المركز الثالث بحصة بلغت 12% وشحنات قاربت 1.3 مليون هاتف، فيما احتلت «هونر» المركز الرابع بحصة سوقية بلغت 11% وشحنات وصلت إلى 1.1 مليون هاتف، تلتها مجموعة «ترانشن»، المالكة للعلامات التجارية «تكنو» و«إنفينيكس» و«آيتل»، بحصة بلغت 9%.
وسجلت شحنات «هونر» تراجعاً سنوياً بنسبة 27% خلال الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بعد أن كانت الشركة قد حققت نمواً سنوياً بنسبة 35% خلال النصف الأول من عام 2026، وفق بيانات المؤسسة.
وكانت «هونر» قد احتلت المركز الثاني في سوق الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من العام بحصة بلغت 13%، خلف «سامسونج» التي استحوذت على 39% من السوق، وأمام «ترانشن» و«شاومي» و«أبل».
وبحسب تقرير «أومديا»، تراجعت شحنات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط، باستثناء تركيا، بنسبة 29% خلال الربع الثالث من عام 2026، لتصل إلى 10.7 ملايين هاتف، وسط ارتفاع تكاليف المكونات الإلكترونية وضعف الطلب، خصوصاً على الأجهزة منخفضة السعر.
وعلى مستوى الأسواق الرئيسية، انخفضت شحنات الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 29%، مقابل تراجع بلغ 12% في الإمارات خلال الفترة نفسها.
«هونر» تتصدر هواتف أندرويد في الصين
في المقابل، تصدرت «هونر» مبيعات الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد في الصين خلال أكتوبر 2026، بعدما سجلت مبيعات بلغت 2.573 مليون هاتف، بحصة وصلت إلى 12.04% من إجمالي سوق الهواتف الذكية الصينية، وفق بيانات أعلنتها الشركة وأوردتها وسائل إعلام صينية متخصصة.
وجاءت «شاومي» في المركز الثاني بين العلامات التجارية العاملة بنظام أندرويد، تلتها «أوبو» في المركز الثالث، بحسب البيانات التي نشرتها مواقع «آي تي هوم» و«فينكس تكنولوجي» و«سينا تكنولوجي» الصينية في 12 نوفمبر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف يقتصر على الهواتف العاملة بنظام أندرويد، ولا يشمل هواتف «أبل» التي تعتمد نظام التشغيل «آي أو إس»، أو هواتف «هواوي» المطروحة في السوق الصينية التي تعمل بنظام «هارموني أو إس» الخاص بالشركة.
ولذلك يختلف ترتيب «هونر» في فئة أندرويد عن ترتيب الشركات في إجمالي السوق الصينية بمختلف أنظمة التشغيل.
وكانت بيانات «أومديا» للربع الثالث من عام 2026 قد أظهرت تصدر «هواوي» سوق الهواتف الذكية الصينية بحصة بلغت 21%، تلتها «أبل» بنسبة 20%، ثم «فيفو» و«أوبو» بحصة تقارب 15% لكل منهما، فيما جاءت «شاومي» خامسة.
وأعلنت «هونر» أن المبيعات التراكمية لسلسلة هواتف «MAGIC9» تجاوزت 500 ألف جهاز في السوق الصينية، دون الكشف عن تفاصيل توزيع المبيعات بين طرازات السلسلة.
وفي سياق خططها لطرح منتجات جديدة بالمنطقة، أعلنت الشركة اعتزامها إطلاق هاتف «MAGIC9 PRO MAX» في الأسواق الإماراتية خلال ديسمبر 2026، دون تحديد سعره أو الموعد الرسمي لبدء المبيعات.