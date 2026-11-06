«11 نوفمبر» تخفيضات وعروض من شركات عالمية على منتجات التكنولوجيا

تتوسع عروض التسوق المرتبطة بتاريخ 11 نوفمبر في الإمارات لتشمل منتجات التكنولوجيا خارج فئات الهواتف والحواسيب، مع بدء منصات تجارة إلكترونية وشركات عالمية حملاتها قبل الموعد بعدة أيام، في إطار منافسة تشمل الأسعار وخدمات التوصيل والحوافز المرتبطة بوسائل الدفع.

وبدأت أمازون الإمارات حملتها في الخامس من نوفمبر وتستمر حتى الثاني عشر منه، فيما تمتد حملة «نون» حتى الثالث عشر. وأعلنت أمازون خصومات تصل إلى 70% على منتجات مختارة ضمن أكثر من 30 فئة، بينما أعلنت «نون» تخفيضات تصل إلى 90% في قطاعات متعددة، وهي نسب قصوى لا تنطبق بالضرورة على جميع المنتجات.

وفي قطاع الإلكترونيات، قالت أمازون إن الخصومات تصل إلى 60% على أجهزة مختارة، بما يشمل أدوات المنزل الذكي والسماعات والأجهزة الإلكترونية. وقالت «نون» إن عروضها تشمل تخفيضات تصل إلى 50% على الهواتف و60% على الأجهزة القابلة للارتداء و70% على السماعات، إضافة إلى خصومات مشروطة على بعض الكاميرات والحواسيب المحمولة.

وتشمل قائمة أسعار ترويجية لشهر نوفمبر لمنتجات شركة «أيسر» ثلاثة حواسيب محمولة وشاشة متنقلة. ويظهر الحاسوب Aspire Lite 15 المزود بمعالج إنتل Core 3 N350 بسعر 1999 درهماً مقابل 2399 درهماً، وطراز آخر بمعالج AMD Ryzen 7 بسعر 2599 درهماً مقابل 2999 درهماً.

وتضم القائمة جهاز ETBook Plus M16H بسعر 1799 درهماً مقابل 1999 درهماً، وشاشة PM1 المحمولة بقياس 15.6 بوصة بسعر 299 درهماً بدلاً من 459 درهماً، بتخفيض يقارب 35%. ولم تحدد القائمة موعداً دقيقاً لسريان الأسعار أو منصات البيع المشاركة.

وفي فئة التخزين، تشمل المنتجات المطروحة ضمن ملف عروض نوفمبر سلسلة SanDisk Extreme Portable SSD وسلسلة Portable SSD بسعات تبدأ من 500 غيغابايت وتصل إلى أربعة تيرابايت، إلى جانب بطاقات الذاكرة Extreme PRO وExtreme GO من نوعي SD وmicroSD، ووحدات USB من طرازات Ultra Flair وUltra Dual Drive Luxe وCruzer Blade.

وأظهرت صفحات البيع على «نون» في السادس من نوفمبر عروضاً على أجهزة صوتية من علامات عالمية، منها سماعة JBL Flip 7 بسعر 319 درهماً مقابل سعر مرجعي معلن يبلغ 499 درهماً، وسماعات Bose QuietComfort اللاسلكية الصغيرة بسعر 499 درهماً مقابل 699 درهم.

وفي معدات التصوير، عُرضت كاميرا Insta360 X5 بسعر 1504 دراهم مقارنة بسعر مرجعي يبلغ 2169 درهماً، بينما ظهر طراز GO Ultra Creator Bundle بسعر 1619 درهماً مقابل 1949 درهماً. ورصدت مواقع تتبع العروض إدراج ميكروفون Hollyland LARK M2 بسعر يقارب 291 درهماً على أمازون.

وامتدت التخفيضات إلى قطاع الأجهزة المنزلية الذكية، إذ حددت شركة Dreame فترة حملتها في الإمارات من الخامس إلى الثاني عشر من نوفمبر. وأدرج موقعها الرسمي روبوت التنظيف X60 Ultra بسعر 5599 درهماً مقابل 6999 درهماً، وطراز X50 Ultra Complete بسعر 3899 درهماً مقابل 4499 درهماً.

كما أدرجت أمازون أجهزة Ring الأمنية وEcho المنزلية وأجهزة القراءة الإلكترونية Kindle ضمن الفئات المشمولة بالتخفيضات، دون أن يعني ذلك تطبيق نسبة خصم موحدة على جميع الطرازات.

وتعتمد المنصات كذلك على عروض مصرفية؛ إذ أعلنت «نون» خصومات إضافية بشروط محددة لحاملي بطاقات بنوك محلية. وأعلنت أمازون مزايا مرتبطة ببطاقات مصرفية واشتراك «برايم»، وفق حدود وشروط تختلف بحسب وسيلة الدفع.

ويشير امتداد الحملات إلى عدة أيام وتفاوت مستويات التخفيضات بين الفئات إلى تحول 11 نوفمبر من مناسبة مرتبطة بتاريخ واحد إلى موسم بيع قصير، تتغير خلاله الأسعار والعروض المتاحة.