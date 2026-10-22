فيفو تطلق هاتف V80 في الإمارات

وصل هاتف vivo V80 رسمياً إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس أهمية السوق الإماراتية بالنسبة لشركات التكنولوجيا العالمية، وسط المنافسة المتزايدة في قطاع الهواتف الذكية المدعومة بتقنيات التصوير المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ويستهدف الجهاز الجديد شريحة المستخدمين الباحثين عن تجربة تصوير احترافية وأداء متطور، حيث يأتي بتقنيات تصوير مطورة بالتعاون مع ZEISS، إلى جانب بطارية كبيرة وشحن فائق السرعة ومواصفات تقنية تنافسية تلبي احتياجات صناع المحتوى والمستخدمين اليوميين على حد سواء.

ويعزز طرح الهاتف في الإمارات خيارات المستهلكين في الفئة المتوسطة العليا، مع منظومة تصوير تضم أربع كاميرات، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بخاصية التثبيت البصري للصورة، إضافة إلى كاميرا ZEISS Super Telephoto بدقة 50 ميجابكسل للتقريب البصري، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، فضلاً عن كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي.

كما يدعم الهاتف مجموعة واسعة من أوضاع التصوير الاحترافية، تشمل التصوير الليلي والبورتريه والسينمائي والفلكي والتصوير الاحترافي، إلى جانب تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 4K، ما يجعله خياراً مناسباً للمستخدمين الذين يعتمدون بشكل متزايد على الهواتف الذكية في إنتاج المحتوى الرقمي.

وعلى مستوى الأداء، زودت vivo الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير/ساعة مع تقنية الشحن السريع بقوة 90 واط، في وقت أصبحت فيه كفاءة البطارية وسرعة الشحن من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات الشراء لدى المستهلكين.

ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 المصنع بتقنية 4 نانومتر، مع سعات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي مدعومة بخاصية التوسعة، ما يوفر أداءً يلائم تطبيقات الإنتاجية والترفيه والألعاب.

ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.59 بوصات ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، إلى جانب دعمه شبكات الجيل الخامس 5G وتقنية eSIM وNFC، ما يعزز من جاذبيته في السوق الإماراتية التي تعد من أكثر الأسواق تبنياً للتقنيات الرقمية الحديثة في المنطقة.

ويؤكد إطلاق vivo V80 في الإمارات استمرار اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلية، التي تشهد طلباً متنامياً على الهواتف الذكية ذات المواصفات المتقدمة، مدفوعاً بارتفاع استخدامات التصوير وصناعة المحتوى والخدمات الرقمية في مختلف جوانب الحياة اليومية.