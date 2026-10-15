هاتف جديد في الأسواق ببطارية 11 ألف ملي أمبير ‏





اشتدتت وتيرة السباق المحموم على أكبر سعة لبطارية موبايل بين شركات الهواتف الصينية، فبعد أن طرحت شاومي الشهر الماضي ‏هاتفاً ببطارية 10 آلاف مللي أمبير، زادت هونر من سخونة السباق بطرح هاتف جديد برقم قياسي في سعة البطارية 11000 مللي ‏أمبير، بفضل تكنولوجيا بطاريات السيلكون كاربون.‏

وكشفت شركة «هونر» الصينية عن هاتفها الجديد «‏HONOR X9E PRO‏»، المزود ببطارية تبلغ سعتها 11 ألف مللي أمبير، مع ‏دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، والشحن العكسي بقدرة 27 واط.‏

وقالت الشركة إن البطارية تتيح تشغيل الهاتف لمدة تصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام المختلط، وفقاً لاختباراتها الداخلية، مع القدرة ‏على العمل في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، والاحتفاظ بأكثر من 80% من سعتها بعد خمس سنوات من الاستخدام.‏

ويتميز الهاتف بمقاومة السقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار، وحماية من الماء والغبار بمعيار «‏IP69K‏»، فيما تقول الشركة إنه ‏يتحمل الغمر في الماء حتى عمق 10 أمتار، ويدعم التصوير تحت الماء.‏

ويضم الجهاز شاشة بقياس 6.8 بوصة، بدقة «1.5‏K‏» ومعدل تحديث 120 هرتز، ويصل سطوعها المعلن إلى 10 آلاف شمعة، إلى ‏جانب كاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابكسل، مزودة بنظام تثبيت بصري وإلكتروني للصورة.‏

ويقدم الهاتف وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تشمل تعديل الصور والمحتوى، إلى جانب دمج مساعد «جيميني» من غوغل.‏