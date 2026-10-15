هاتف جديد في الأسواق ببطارية 11 ألف ملي أمبير ‏

اشتدتت وتيرة السباق المحموم على أكبر سعة لبطارية موبايل بين شركات الهواتف الصينية، فبعد أن طرحت شاومي الشهر الماضي هاتفاً ببطارية 10 آلاف مللي أمبير، زادت هونر من سخونة السباق بطرح هاتف جديد برقم قياسي في سعة البطارية 11000 مللي أمبير، بفضل تكنولوجيا بطاريات السيلكون كاربون.
وكشفت شركة «هونر» الصينية عن هاتفها الجديد «HONOR X9E PRO»، المزود ببطارية تبلغ سعتها 11 ألف مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، والشحن العكسي بقدرة 27 واط.
وقالت الشركة إن البطارية تتيح تشغيل الهاتف لمدة تصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام المختلط، وفقاً لاختباراتها الداخلية، مع القدرة على العمل في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، والاحتفاظ بأكثر من 80% من سعتها بعد خمس سنوات من الاستخدام.
ويتميز الهاتف بمقاومة السقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار، وحماية من الماء والغبار بمعيار «IP69K»، فيما تقول الشركة إنه يتحمل الغمر في الماء حتى عمق 10 أمتار، ويدعم التصوير تحت الماء.
ويضم الجهاز شاشة بقياس 6.8 بوصة، بدقة «1.5K» ومعدل تحديث 120 هرتز، ويصل سطوعها المعلن إلى 10 آلاف شمعة، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابكسل، مزودة بنظام تثبيت بصري وإلكتروني للصورة.
ويقدم الهاتف وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تشمل تعديل الصور والمحتوى، إلى جانب دمج مساعد «جيميني» من غوغل.