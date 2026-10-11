أبل تطرح أول «ماك بوك برو» بشاشة تعمل باللمس الشهر الجاري

تستعد شركة أبل للكشف عن أول حاسوب محمول من فئة «ماك بوك برو» مزود بشاشة تعمل باللمس، في خطوة قد تمثل تحولاً في ‏تصميم أجهزتها، بعدما تمسكت لسنوات بالفصل بين الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية، وسط توقعات بإعلان الجهاز الجديد في ‏‏27 أكتوبر الجاري‎.‎

وذكرت مجلة «فوربس»، استناداً إلى معلومات نشرها مارك غورمان، الصحافي المتخصص في شؤون أبل لدى وكالة بلومبرغ، أن ‏الشركة تتجه إلى الكشف عن الجهاز يوم الثلاثاء 27 أكتوبر، ضمن سلسلة من الإعلانات المتتابعة التي تستهدف توزيع الاهتمام ‏الإعلامي بين منتجاتها الجديدة خلال موسم الخريف‎.‎

وبحسب التقرير، يأتي الموعد المتوقع بعد أسبوعين من فعالية تعتزم أبل تنظيمها في 13 أكتوبر تحت شعار «مرحباً بالمنزل»، والتي ‏يُرجح أن تركز على تحديث أجهزة المنزل الذكي، بعيداً عن الحواسيب المحمولة والهواتف والساعات الذكية‎.‎

وكانت الشركة قد وجهت دعوات رقمية لحضور الفعالية، تضمنت نسخة من شعارها الشهير بألوانه الستة، بتصميم يشبه المنسوجات، ‏في إشارة إلى توجهها نحو تعزيز حضورها في سوق الأجهزة المنزلية المتصلة‎.‎

ونقلت المجلة عن الكاتب المتخصص ديفيد فيلان أن التقارير الأخيرة تشير إلى تركيز الحدث على الأجهزة المنزلية الذكية، مستبعداً ‏الإعلان خلاله عن هواتف آيفون أو ساعات أبل أو سماعاتها اللاسلكية، بعدما كشفت الشركة بالفعل عن أجيال جديدة من هذه ‏المنتجات‎.‎

جدول مزدحم بالإطلاقات

ويأتي التوقيت المتوقع للإعلان عن «ماك بوك برو» في ظل جدول مزدحم لإطلاق الأجهزة الجديدة، إذ كشفت أبل في سبتمبر عن ‏هواتف «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس» و«آيفون ديو» القابل للطي، لكنها وزعت مواعيد طرحها في الأسواق على ‏مراحل مختلفة‎.‎

وبدأت مبيعات طرازي برو وبرو ماكس في أواخر سبتمبر، ما أتاح للشركة فترة تقارب أسبوعين للتركيز على الهاتفين قبل الانتقال ‏إلى الفعالية المرتبطة بالمنزل الذكي‎.‎

ومن المقرر فتح باب الطلبات المسبقة لهاتف «آيفون ديو» القابل للطي في 16 أكتوبر، على أن تبدأ مبيعاته في المتاجر يوم 23 من ‏الشهر نفسه‎.‎

ويرى التقرير أن أبل تسعى إلى منح هاتفها القابل للطي فترة مستقلة من الاهتمام الإعلامي، خصوصاً أنه يمثل دخول الشركة إلى فئة ‏من الأجهزة سبقتها إليها شركات منافسة‎.‎

ومن شأن الإعلان عن حاسوب محمول بشاشة تعمل باللمس خلال الفترة نفسها أن يؤدي إلى تداخل التغطية الإعلامية للمنتجين، وهو ‏ما قد يفسر اختيار موعد لاحق للكشف عن الحاسوب الجديد‎.‎

استراتيجية الأسبوعين

وأشار التقرير إلى أن الرئيس التنفيذي لأبل، جون تيرنوس، يتبع جدولاً زمنياً يقوم على منح كل فئة رئيسية من الأجهزة الجديدة نحو ‏أسبوعين من الاهتمام، بدءاً من الإعلان الرسمي ومروراً بالطلبات المسبقة والمراجعات التقنية، وصولاً إلى طرح المنتجات في ‏الأسواق‎.‎

ووفقاً لهذا الترتيب، حصل هاتفا «آيفون 18 برو» و«برو ماكس» على الفترة الأولى، فيما ينتقل التركيز إلى «آيفون ديو» خلال ‏النصف الثاني من أكتوبر، قبل أن يحين موعد الكشف المرتقب عن «ماك بوك برو» المزود بشاشة تعمل باللمس‎.‎

ويمثل إدخال تقنية اللمس إلى حواسيب ماك تحولاً في توجه أبل، التي اعتمدت لسنوات على لوحة المفاتيح ولوحة اللمس للتحكم في ‏حواسيبها، في وقت قدمت فيه شركات مصنعة لأجهزة ويندوز حواسيب محمولة بشاشات تدعم اللمس منذ سنوات‎.‎

ويُنتظر أن يفتح هذا التغيير المجال أمام أساليب جديدة للتفاعل مع التطبيقات والمحتوى، وإن كانت التفاصيل المتعلقة بآلية دمج اللمس ‏في نظام التشغيل وتجربة الاستخدام لا تزال غير معلنة رسمياً‎.‎

وتشير التوقعات إلى أن أبل قد تستفيد من هذا التحول لتعزيز جاذبية حواسيبها الاحترافية، خصوصاً لدى المستخدمين الذين اعتادوا ‏التفاعل المباشر مع الشاشات في الأجهزة اللوحية والحواسيب المنافسة‎.‎

ورغم ترجيح موعد 27 أكتوبر، لم تعلن أبل رسمياً حتى الآن موعد الكشف عن الجهاز أو مواصفاته النهائية، ما يبقي التفاصيل ‏المتداولة في إطار التقارير والتوقعات إلى حين صدور إعلان من الشركة‎.‎