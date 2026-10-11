هاتف ذكي بـ199 درهم في دبي

أعلنت شركة «إتش إم دي» (HMD)، المتخصصة في تكنولوجيا الهواتف المحمولة وصانعة هواتف نوكيا، إطلاق هاتفها الجديد «إتش إم دي آشا 305» في الإمارات والأسواق الإقليمية، بسعر يبلغ 199 درهماً، لتوفير تجربة الهاتف الذكي بتكلفة قريبة من أسعار الهواتف التقليدية.

ويستهدف الهاتف شريحة المستهلكين الباحثين عن أجهزة اقتصادية تجمع بين سهولة الاستخدام والتطبيقات اليومية الأساسية، في ظل ارتفاع تكاليف المكونات الإلكترونية وزيادة أسعار الهواتف الذكية، بما يجعل توفير الأجهزة بأسعار ميسرة أحد أبرز توجهات سوق الإلكترونيات الاستهلاكية.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل «بالس أو إس» (Pulse OS)، ويأتي مزوداً بمجموعة من التطبيقات الشائعة للمراسلة والتواصل الاجتماعي والترفيه، مع التركيز على سلاسة الأداء وتقليل التطبيقات غير الضرورية التي تستهلك مساحة التخزين وتؤثر في سرعة الجهاز.

ويتميز «آشا 305» بشاشة تعمل باللمس مقاس خمس بوصات، وبطارية قابلة للإزالة بسعة 2500 مللي أمبير في الساعة، توفر عمر تشغيل يصل إلى 32 ساعة، ووقت تحدث يصل إلى 15 ساعة، وفقاً لبيانات الشركة. كما يتيح الهاتف توسيع مساحة التخزين حتى 128 غيغابايت باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية، ويدعم تشغيل شريحتي اتصال، إلى جانب كاميرتين أمامية وخلفية بدقة ميغابيكسلين لكل منهما.

وتشمل مواصفات الجهاز الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، والبلوتوث، ونظام تحديد المواقع، ومنفذ «يو إس بي تايب سي»، فضلاً عن منفذ لسماعات الرأس التقليدية. ويتوفر باللونين الليموني والأسود.

وقال سانميت سينغ كوتشار، نائب الرئيس لشؤون أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في الشركة: إن الهاتف يستهدف توسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا الذكية في المنطقة، عبر توفير التطبيقات والاتصال اليومي بسعر اقتصادي، دون تحميل المستخدمين تكلفة مزايا لا يحتاجون إليها.

وبحسب الشركة، يتوفر الهاتف حالياً في الإمارات بسعر 199 درهماً، كما يمكن استخدامه جهازاً ثانوياً للعمل أو السفر أو لتشغيل رقم اتصال إضافي.