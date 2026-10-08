شاشات حتى 115 بوصة.. جيل جديد من التلفزيونات يدخل سوق الإمارات

أعلنت سامسونج جلف للإلكترونيات طرح مجموعة تلفزيوناتها لعام 2026 في الإمارات، والتي تضم شاشات بأحجام تصل إلى 115 بوصة، وأخرى قابلة للتنقل داخل المنزل، مع توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة الصورة والصوت.

وتشمل المجموعة طرازات «مايكرو آر جي بي» و«ذا فريم» و«ذا موفينغ ستايل»، إلى جانب شاشات «أوليد» و«ميني ليد» و«كريستال يو إتش دي»، فيما تمتد منظومة «فيجن إيه آي» إلى مزيد من التلفزيونات بدقة «فور كي» وما فوق، لتعديل إعدادات العرض وفق طبيعة المحتوى.

وقال فينيت كومار، رئيس مجموعة العرض المرئي في سامسونج جلف للإلكترونيات، إن الطرازات الجديدة تستجيب لتغير أنماط استخدام الشاشات في المنازل، سواء لمشاهدة المحتوى أو ممارسة الألعاب أو عرض الأعمال الفنية.

وتضم فئة «مايكرو آر جي بي» سلسلتي «آر 95 إتش» و«آر 85 إتش»، اللتين تعتمدان على إضاءة خلفية دقيقة للتحكم في الألوان والتباين، بأحجام تتراوح بين 55 و115 بوصة وأسعار تبدأ من 5299 درهماً.

وأضافت الشركة شاشة بقياس 98 بوصة إلى سلسلة «ذا فريم»، لتصبح الأكبر ضمن هذه الفئة، التي تتيح عرض أعمال فنية عبر مكتبة تضم أكثر من خمسة آلاف لوحة وصورة. وتبدأ أسعارها من 4799 درهماً، فيما تبدأ نسخة «ذا فريم برو»، المزودة بنظام اتصال لاسلكي، من 8299 درهماً.

وتطرح سامسونج كذلك شاشة «ذا موفينغ ستايل» بقياس 27 بوصة، مزودة بحامل متحرك وبطارية تتيح تشغيلها لمدة تصل إلى ثلاث ساعات دون توصيلها بالكهرباء، وفق الشركة. ويمكن فصلها عن الحامل واستخدامها باللمس، ويبلغ سعرها 4399 درهماً.

وفي قطاع الألعاب، تضم منتجات الشركة شاشة «إس 95 إتش أوليد» بمعدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، وشاشة «أوديسي جي 9» المنحنية فائقة الاتساع. كما أعلنت تعاوناً مع «أكتيفيجن» يتعلق بتقنيات العرض والصوت للعبة «كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 4».

ويأتي الطرح في ظل اتجاه شركات تصنيع التلفزيونات إلى دمج الذكاء الاصطناعي وتوسيع استخدام الشاشات خارج المشاهدة التقليدية، وسط منافسة تشمل جودة العرض والتصميم والوظائف الإضافية.

وأوضحت سامسونج أن المجموعة متاحة في الإمارات عبر موقعها الإلكتروني ومتاجرها ومنافذ البيع المشاركة، من دون إعلان مستهدفات للمبيعات المحلية.