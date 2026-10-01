عطل مفاجئ يضرب Apple TV

واجه مستخدمو Apple TV عطلًا مفاجئًا حال دون الوصول إلى الخدمة ومتابعة البرامج والمسلسلات المفضلة، في وقت بدأت فيه المشكلة منذ مساء 30 سبتمبر.

وبحسب التقارير، بدأ انقطاع الخدمة عند نحو 4:43 مساءً، ما جعل المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى محتوى Apple TV، ومن بينهم من كانوا يحاولون متابعة أحدث حلقات مسلسل Ted Lasso.

ولم يقتصر العطل في البداية على Apple TV، إذ أظهرت صفحة حالة أنظمة Apple وجود مشكلات طالت عددًا من خدمات الشركة، من بينها متجرا التطبيقات على أنظمة iOS وMac، إلى جانب Apple Fitness+ وApple Music وبعض خدمات الاشتراكات وعمليات شراء AppleCare+.

ومع مرور الساعات، عادت معظم هذه الخدمات إلى العمل بصورة طبيعية، بينما ظل Apple TV متعذر الوصول إليه، ما أثار تساؤلات حول سبب استمرار المشكلة في الخدمة رغم استعادة بقية الأنظمة.

وأشارت Apple في الإشعارات المتعلقة بالخدمات المتأثرة إلى أنها «قد تكون غير متاحة بسبب أعمال صيانة مجدولة»، إلا أن الشركة لم توضح حتى الآن سبب استمرار تعطل Apple TV لفترة أطول من الخدمات الأخرى.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان العطل مرتبطًا بأعمال الصيانة المعلنة أم أن هناك مشكلة تقنية أخرى تؤثر في الخدمة، في انتظار مزيد من التفاصيل من الشركة.

ويأتي هذا العطل في وقت يعتمد فيه ملايين المستخدمين على خدمات Apple المختلفة للوصول إلى المحتوى الرقمي والتطبيقات والاشتراكات، ما يجعل أي خلل واسع النطاق ملحوظًا بصورة سريعة بين المستخدمين.