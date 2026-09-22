أول هاتف بـ3 كاميرات 200 ميغا بيكسل يُطرح في الصين

أطلقت شركة «أوبو» في الصين هاتفها الجديد فايند إكس 10 برو ماكس، الذي يعد أول هاتف ذكي يستخدم مستشعرات بدقة 200 ميغابكسل في الكاميرات الخلفية الثلاث، وفقاً لتقرير نشره موقع «ذا فيرج».

ويقدم الهاتف نطاقاً ديناميكياً يصل إلى 17 وقفة في الكاميرا الرئيسية، بالاعتماد على تقنية تطلق عليها الشركة اسم «DeepPix».

وتشير هذه المواصفات إلى تركيز «أوبو» على تحسين أداء الكاميرا بما يتجاوز الاعتماد على عدد وحدات البكسل وحده، في وقت لم تعد فيه الدقة المرتفعة العامل الرئيسي الوحيد في تحديد جودة الصور الملتقطة بالهواتف الذكية.

ويضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية داخل وحدة تصوير مربعة بارزة، إلى جانب شريط منفصل يحتوي على الفلاش ومستشعر إضافي. كما يظهر خط برتقالي على وحدة الكاميرات في إشارة إلى تعاون «أوبو» المستمر مع شركة «هاسلبلاد» المتخصصة في تقنيات التصوير.

أما هاتف فايند إكس 10 الأساسي، فيأتي بتصميم مشابه، لكنه لا يتضمن العنصر الإضافي الموجود في منظومة التصوير الخاصة بإصدار برو ماكس، كما يستخدم كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل بدلاً من 200 ميغابكسل.

ويعمل فايند إكس 10 برو ماكس بمعالج ميديا تيك دايمينيستي برو 9600، في حين يستخدم الإصدار الأساسي معالج Dimensity 9600M. ويأتي الهاتفان ببطارية سعتها 8000 مللي أمبير في الساعة، مع تصنيف IP69 لمقاومة الماء والغبار، إضافة إلى إمكانية تخصيص ملفات الألوان وأنماط التصوير.

ويأتي إطلاق سلسلة فايند إكس 10 بعد طرح «فيفو» سلسلة X500، وقبل الكشف المرتقب عن هواتف Xiaomi 18 Pro، وسط تسارع شركات الهواتف الصينية في طرح أجهزتها الرئيسية قبل موسم مبيعات نهاية العام. كما أكدت «أوبو» أن Find X10 Pro Max سيطرح لاحقاً في الأسواق العالمية، من دون تحديد موعد الإطلاق أو الأسواق المستهدفة.