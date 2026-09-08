هونر تكشف عن أول هاتف روبوتي في العالم خلال "LEAP 2026"

عرضت شركة «هونر» هاتفها الجديد "HONOR Robot Phone" خلال مؤتمر LEAP 2026، وهو جهاز يجمع بين هاتف ذكي ونظام تثبيت ميكانيكي مدمج للكاميرا، إلى جانب تقنيات للتحكم بالحركة والتصوير تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن الهاتف مزود بنظام ميكانيكي بأربع درجات حرية يعتمد على مثبت "Titanium Agile Gimbal"، ويتكون من أكثر من 100 مكون، مشيرة إلى أن تطويره شمل نحو 60 عملية تصنيع وأكثر من 100 براءة اختراع.

وبحسب «هونر»، جرى تقليص حجم منظومة التثبيت بنسبة 65% مقارنة بأنظمة التثبيت التقليدية، فيما ارتفعت متانة الهيكل بنسبة 200%.

ويزن محرك "Titanium Gimbal Motor" نحو 2.6 غرام، مع قدرة على التحكم بالحركة بسرعة تصل إلى 360 درجة في الثانية، بينما تبلغ كثافة عزم الدوران لمحرك "Super Steel Flip Motor" نحو 120 نيوتن متر لكل لتر.

تعاون مع ARRI في تقنيات التصوير

يمثل الهاتف أحد المنتجات الأولى الناتجة عن التعاون بين «هونر» وشركة "ARRI" المتخصصة في كاميرات ومعدات الإنتاج السينمائي.

وقالت «هونر» إنها دمجت عناصر من تقنيات "ARRI Image Science" وسير العمل المستخدم في الإنتاج السينمائي داخل منظومة التصوير في الهاتف.

ويضم الجهاز كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل مع مستشعر بقياس 1/1.28 بوصة وفتحة عدسة f/1.6، إلى جانب كاميرا بيريسكوب بدقة 200 ميغابكسل، بمستشعر 1/1.4 بوصة وتقريب بصري 2.7 مرة.

كما يضم كاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميغابكسل ومجال رؤية يبلغ 122 درجة.

وتدعم الكاميرا الرئيسية تسجيل الفيديو بصيغة "10-bit ARRI LogC3" ضمن وضع "ARRI CINEMA"، إلى جانب تقنيات "ARRI Wide Gamut 3" و"ARRI Looks"، بالتعاون مع شريحة معالجة الصور "HONOR H1".

ووفقاً للشركة، تستخدم منظومة التصوير الذكاء الاصطناعي لتقليل الضوضاء وتحسين المدى الديناميكي. وتقول «هونر» إن تقنية تقليل الضوضاء ترفع نسبة الإشارة إلى الضوضاء بنحو 8 ديسيبل، بينما يصل المدى الديناميكي إلى 14 درجة توقف.

وتعالج المنظومة بيانات الصورة في مرحلة RAW قبل تطبيق خوارزميات تقليل الضوضاء، مع معالجة بدقة 14-bit 4:4:4 وإخراج الفيديو بصيغة 10-bit LogC3 و4:2:2، وهي مواصفات تستهدف إتاحة قدر أكبر من بيانات الصورة لعمليات تصحيح الألوان والمونتاج.

كما يمكن للمستخدم معاينة تأثيرات "ARRI Looks" أثناء التصوير، ونقل اللقطات إلى برامج مونتاج مثل "DaVinci Resolve" واستخدام ملفات "ARRI LUTs" خلال مرحلة ما بعد الإنتاج.

وقالت الشركتان إن التعاون بينهما سيشمل تطوير تقنيات تصوير إضافية، على أن تظهر بعض هذه التقنيات أيضاً في سلسلة "HONOR Magic9" المرتقبة.

كاميرا تتحرك بالذكاء الاصطناعي

يستخدم الهاتف نظاماً للتحكم في حركة الكاميرا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع عدد من أوضاع التصوير تشمل "Tilt Lock" و"First Person View" و"FPV Vertical" و"AI SpinShot".

ويعمل الجهاز بنظام "MagicOS"، ويتضمن وضع "YOYO Robot Mode" الذي يجمع بين تحليل الصورة والصوت والسياق والتعرف على الإيماءات والتحكم في حركة ذراع الكاميرا.

وتسمح خاصية "AI Subject Tracking" للكاميرا بتتبع المستخدم والتحرك أفقياً وعمودياً للمحافظة عليه داخل الإطار أثناء تصوير الفيديو أو البث المباشر أو مكالمات الفيديو.

كما يدعم الجهاز التحكم بالإيماءات لتشغيل ذراع الكاميرا والتقاط الصور أو تسجيل الفيديو من دون لمس الهاتف.

وتقول «هونر» إن ميزة "YOYO Auto Execution" تسمح لوكيل الذكاء الاصطناعي في النظام بتنفيذ مهام متعددة الخطوات عبر التطبيقات المدعومة وإعدادات الجهاز.

كما توفر الشركة واجهة "Agent Skills" للمطورين، بهدف إتاحة استخدام قدرات الكاميرا المتحركة والاستشعار والتحكم في تطبيقات وخدمات تابعة لأطراف خارجية.

ويعمل هونر روبوت فون بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، ويضم نظام تبريد مخصصاً للتعامل مع الأحمال الناتجة عن التصوير ومعالجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي الهاتف ببطارية من السيليكون والكربون بسعة 7060 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 120 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

ويضم الجهاز شاشة "LTPO OLED" بقياس 6.31 بوصة، مع معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز، وتقول الشركة إن السطوع الأقصى للشاشة يصل إلى 6800 شمعة.

كما تدعم الشاشة تقنية تعتيم "PWM" بتردد 4320 هرتز، وتستخدم طبقة حماية تطلق عليها الشركة اسم "HONOR NanoCrystal Shield".

ولم تتضمن المعلومات التي أعلنتها «هونر» تفاصيل عن سعر الهاتف أو موعد طرحه تجارياً أو الأسواق التي سيتوافر فيها.