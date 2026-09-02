أسوس توسع تشكيلة «جمهورية اللاعبين» بأجهزة وشاشات ألعاب جديدة





كشفت شركة أسوس عن مجموعة جديدة من منتجات الألعاب التابعة لعلامة «ريبابليك أوف جيمرز» (جمهورية اللاعبين) أو «آر أو جي» خلال معرض جيمزكوم 2026، شملت شاشات أوليد موجهة للرياضات الإلكترونية، وملحقات تحكم، وأجهزة شبكات تعمل بتقنية واي فاي 8، إلى جانب بطاقات رسوميات ومنتجات أخرى.

وتزامن الإعلان مع مرور 20 عاماً على تأسيس علامة آر أو جي، فيما قالت الشركة إنها تنظم عدداً من الفعاليات خلال المعرض، إلى جانب مزاد خيري بالتعاون مع جمعية سبيشال إفكت يستمر حتى 4 سبتمبر.

وتضمنت الإعلانات ثلاث شاشات أوليد بقياس 24.5 بوصة ضمن سلسلة «إيس» الموجهة للألعاب التنافسية، هي آر أو جي سويفت أوليد PG259QWS Ace، وآر أو جي ستريكس أوليد XG259QDPG Ace، وXG259QDNS Ace.

وتأتي شاشة PG259QWS Ace بمعدل تحديث يبلغ 720 هرتز وزمن استجابة قدره 0.02 ميلي ثانية، فيما اختيرت للاستخدام في بطولة «بي جي إل سي إس 2 ميجور» لعام 2026. ومن المقرر طرحها في بداية الربع الرابع بسعر مقترح يبلغ 1,099 دولاراً.

أما شاشة XG259QDPG Ace فتستخدم لوحة «آر جي بي كيو دي-أوليد» بمعدل تحديث 560 هرتز، بينما تقدم XG259QDNS Ace معدل تحديث يصل إلى 360 هرتز، مع دعم ديسبلاي بورت 1.4 وإتش دي إم آي 2.1.

وكشفت أسوس أيضاً عن شاشتين تدعمان أوضاع تشغيل متعددة. وتتيح آر أو جي ستريكس XG27UCMG، بقياس 27 بوصة، الاختيار بين دقة فور كيه بمعدل 240 هرتز، أو كيو إتش دي حتى 400 هرتز، أو إف إتش دي حتى 488 هرتز.

أما XG27ACNS فتدعم دقة كيو إتش دي حتى 475 هرتز، وإف إتش دي حتى 620 هرتز، وإتش دي حتى 920 هرتز.

وفي فئة الملحقات، أعلنت الشركة عن ماوس آر أو جي جلاديوس 4 إيس بوزن 56 جراماً ومستشعر بدقة تصل إلى 65 ألف نقطة في البوصة، مع دعم معدل استجابة لاسلكي يصل إلى 8 آلاف هرتز، إضافة إلى إمكانية تعديل الوزن والتوازن.

كما كشفت عن آر أو جي سباثا إكس 65 كيه الموجه لألعاب «إم إم أو»، والمزود بـ12 زراً قابلاً للتخصيص وخيارات اتصال سلكية ولاسلكية.

وشملت المنتجات الجديدة ذراع التحكم آر أو جي رايكيري 2 برو للكمبيوتر الشخصي، الذي يدعم معدل استجابة يصل إلى 8 آلاف هرتز، ويستخدم عصي تحكم بتقنية «تي إم آر» المغناطيسية، فيما تقول الشركة إن البطارية توفر ما يصل إلى 79 ساعة من التشغيل عبر الاتصال اللاسلكي بتردد 2.4 جيجاهرتز.

كما أضافت أسوس إلى التشكيلة مكبر الصوت آر أو جي جيلار الداعم لتقنية دولبي أتموس، ولوحة المفاتيح اللاسلكية آر أو جي ستريكس مورف 96 إكس، التي تدعم الاتصال بتردد 2.4 جيجاهرتز وبلوتوث ويو إس بي، إلى جانب التوافق مع نظام ماك أو إس.

وفي قطاع الشبكات، كشفت الشركة عن راوتر الألعاب آر أو جي رابتشر GT-BN98 الذي يعمل بتقنية واي فاي 8، ويوفر، وفقاً لأسوس، سرعة إجمالية عبر النطاقات الأربعة تصل إلى 25 ألف ميجابت في الثانية، مع منفذين بسرعة 10 جيجابت وأربعة منافذ بسرعة 2.5 جيجابت.

وأعلنت كذلك عن نظام زين واي فاي BN12 ميش العامل بتقنية واي فاي 8، بسرعات معلنة تصل إلى 19 ألف ميجابت في الثانية عبر ثلاثة نطاقات، إلى جانب منفذين بسرعة 10 جيجابت ودعم الربط بشبكات الجيلين الرابع والخامس.

وفي بطاقات الرسوميات، قدمت أسوس نسخاً خاصة من جي فورس آر تي إكس 5070 وآر تي إكس 5060 تي آي، بالتعاون مع فريق تي 1 للرياضات الإلكترونية، إلى جانب إصدار محدود من بطاقة راديون آر إكس 9070 إكس تي مستوحى من لعبة «أونيموشا: واي أوف ذا سورد» بالتعاون مع إيه إم دي وكابكوم.

كما كشفت الشركة عن بطاقة الرسوميات الخارجية أسوس إكس جي كور، المزودة بمعالج إيه إم دي راديون آر إكس 9060 إكس تي وذاكرة جي دي دي آر 6 بسعة 16 جيجابايت، مع قدرة معالجة معلنة تصل إلى 406 تريليونات عملية في الثانية باستخدام عمليات «إنت 4».

وتستهدف البطاقة أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمصغرة وأجهزة الألعاب المحمولة، وتتصل عبر منفذ يو إس بي-سي بسرعة 40 جيجابت في الثانية.

وأكملت أسوس إعلاناتها بلوحة مفاتيح تي يو إف جيمينج فور كيه ماجنيتيك، المزودة بمفاتيح مغناطيسية قابلة لتعديل نقطة استجابتها بين 0.1 و3.3 مليمتر، مع معدل استجابة يصل إلى 8 آلاف هرتز.