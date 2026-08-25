تسريب «ألترا» سامسونغ الجديد يثير موجة من الانتقادات ‏

أظهرت صور ورسوم مسرّبة ما قد يكون تصميماً جديداً لهاتف «سامسونغ جالاكسي S27 ألترا»، يتضمن تغييراً في وحدة الكاميرات الخلفية واحتمال طرح الفئة الأعلى من السلسلة بحجمين مختلفين.
ونشر المسرّب التقني «آيس يونيفيرس» رسماً أولياً للهاتف، أعقبه بصورة أكثر تفصيلاً للجهة الخلفية، كما نشر المسرّب «سوني ديكسون» تصورات إضافية قال إنها تستند إلى معلومات عن الجيل المقبل من هواتف سامسونغ.
وتشير الصور إلى اتجاه الشركة نحو استخدام شريط أفقي بارز يضم جزءاً من منظومة التصوير، بدلاً من توزيع العدسات بصورة منفصلة على ظهر الجهاز. ويقترب هذا الترتيب من التصميمات المستخدمة في هواتف «آيفون 17 برو» و«غوغل بيكسل 11 برو».
وتوحي الرسوم بتقليص الترتيب الرأسي للكاميرات من ثلاث عدسات إلى اثنتين، مع نقل إحدى العدسات إلى وحدة منفصلة تضم مصباح الفلاش. ووفقاً للتسريبات، قد تعتمد سامسونغ عدسة تقريب بصري بقدرة خمس مرات داخل هذه الوحدة، بدلاً من عدسة التقريب الحالية بقدرة ثلاث مرات.
كما تظهر دائرة داخلية كبيرة في الرسوم، يُعتقد أنها تشير إلى إضافة حلقة مغناطيسية متوافقة مع معيار QI2 للشحن اللاسلكي وتثبيت الملحقات. ولم يتضح ما إذا كانت الحلقة ستدمج داخل جسم الهاتف أو ستتطلب غطاءً خارجياً متوافقاً.
وتشير تسريبات أخرى إلى أن سامسونغ تدرس تقديم الفئة العليا من السلسلة بحجمين، على أن يحمل الطراز الأصغر اسم «جالاكسي S27 برو»، بينما يحتفظ الطراز الأكبر باسم S27 ألترا». وإذا صحت هذه المعلومات، فقد تصبح تشكيلة سامسونغ أقرب إلى تقسيم أبل لهواتف «برو» و«برو ماكس».
ومن المتوقع أن يقتصر تصميم شريط الكاميرات الجديد على طرازي «برو» و«ألترا»، فيما قد يحتفظ هاتفا «S27» و«S27 بلس» بالترتيب الرأسي المنفصل للعدسات.
وتضمنت التسريبات أيضاً تغييرات محدودة في موضع مكبر الصوت السفلي. وقد ينتقل المكبر إلى الجانب الأيمن في هواتف S27 وS27 بلس وS27 برو، بينما يوضع في الجانب الأيسر بطراز S27 ألترا.
ولم تؤكد سامسونغ تصميم السلسلة أو مواصفاتها أو عدد طرازاتها. كما لا تزال الصور المتداولة رسوماً رقمية، ولم تظهر حتى الآن نماذج فعلية أو وحدات تجريبية يمكن الاستناد إليها للتحقق من التصميم النهائي.
ومن المرجح أن تكشف الشركة عن سلسلة «جالاكسي S27» في مطلع 2027 إذا حافظت على الجدول الزمني المعتاد لإطلاق هواتفها الرئيسية. وكانت سامسونغ قد طرحت سلسلة S26 في فبراير 2026.