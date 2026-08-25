تسريب «ألترا» سامسونغ الجديد يثير موجة من الانتقادات ‏

أظهرت صور ورسوم مسرّبة ما قد يكون تصميماً جديداً لهاتف «سامسونغ جالاكسي ‏S27‎‏ ألترا»، يتضمن تغييراً في وحدة الكاميرات ‏الخلفية واحتمال طرح الفئة الأعلى من السلسلة بحجمين مختلفين.‏

ونشر المسرّب التقني «آيس يونيفيرس» رسماً أولياً للهاتف، أعقبه بصورة أكثر تفصيلاً للجهة الخلفية، كما نشر المسرّب «سوني ‏ديكسون» تصورات إضافية قال إنها تستند إلى معلومات عن الجيل المقبل من هواتف سامسونغ.‏

وتشير الصور إلى اتجاه الشركة نحو استخدام شريط أفقي بارز يضم جزءاً من منظومة التصوير، بدلاً من توزيع العدسات بصورة ‏منفصلة على ظهر الجهاز. ويقترب هذا الترتيب من التصميمات المستخدمة في هواتف «آيفون 17 برو» و«غوغل بيكسل 11 برو».‏

وتوحي الرسوم بتقليص الترتيب الرأسي للكاميرات من ثلاث عدسات إلى اثنتين، مع نقل إحدى العدسات إلى وحدة منفصلة تضم ‏مصباح الفلاش. ووفقاً للتسريبات، قد تعتمد سامسونغ عدسة تقريب بصري بقدرة خمس مرات داخل هذه الوحدة، بدلاً من عدسة ‏التقريب الحالية بقدرة ثلاث مرات.‏

كما تظهر دائرة داخلية كبيرة في الرسوم، يُعتقد أنها تشير إلى إضافة حلقة مغناطيسية متوافقة مع معيار ‏QI2‎‏ للشحن اللاسلكي ‏وتثبيت الملحقات. ولم يتضح ما إذا كانت الحلقة ستدمج داخل جسم الهاتف أو ستتطلب غطاءً خارجياً متوافقاً.‏

وتشير تسريبات أخرى إلى أن سامسونغ تدرس تقديم الفئة العليا من السلسلة بحجمين، على أن يحمل الطراز الأصغر اسم «جالاكسي ‏S27‎‏ برو»، بينما يحتفظ الطراز الأكبر باسم ‏S27‎‏ ألترا». وإذا صحت هذه المعلومات، فقد تصبح تشكيلة سامسونغ أقرب إلى تقسيم ‏أبل لهواتف «برو» و«برو ماكس».‏

ومن المتوقع أن يقتصر تصميم شريط الكاميرات الجديد على طرازي «برو» و«ألترا»، فيما قد يحتفظ هاتفا ‏‎«S27»‎‏ و‎«S27‎‏ بلس» ‏بالترتيب الرأسي المنفصل للعدسات.‏

وتضمنت التسريبات أيضاً تغييرات محدودة في موضع مكبر الصوت السفلي. وقد ينتقل المكبر إلى الجانب الأيمن في هواتف ‏S27‎‏ ‏وS27‎‏ بلس وS27‎‏ برو، بينما يوضع في الجانب الأيسر بطراز ‏S27‎‏ ألترا.‏

ولم تؤكد سامسونغ تصميم السلسلة أو مواصفاتها أو عدد طرازاتها. كما لا تزال الصور المتداولة رسوماً رقمية، ولم تظهر حتى الآن ‏نماذج فعلية أو وحدات تجريبية يمكن الاستناد إليها للتحقق من التصميم النهائي.‏

ومن المرجح أن تكشف الشركة عن سلسلة «جالاكسي ‏S27‎‏» في مطلع 2027 إذا حافظت على الجدول الزمني المعتاد لإطلاق ‏هواتفها الرئيسية. وكانت سامسونغ قد طرحت سلسلة ‏S26‎‏ في فبراير 2026.‏