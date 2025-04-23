نظارات تعمل بالذكاء الاصطناعي تجعل المكفوفين «يبصرون»

نجح فريق من الباحثين الصينيين في تطوير نظارات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مصممة خصيصاً لمساعدة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر على التنقل بشكل مستقل وآمن.

وتتكون النظارة من كاميرا صغيرة، ومعالج ذكاء اصطناعي، وسماعات تتمتع بتقنية التوصيل العظمي وتُثبَّت بين الحاجبين. وتقوم الكاميرا بتصوير البيئة المحيطة في الوقت الفعلي، بينما يحلل الذكاء الاصطناعي الفيديو ويقدم إشارات صوتية قصيرة أو اهتزازات عبر السماعات، حسب «روسيا اليوم».

والنظارة خفيفة الوزن، ويمكن ارتداؤها طوال اليوم دون إزعاج. ويحدد المستخدم الوجهة عن طريق إصدار أوامر صوتية، بينما يخطط الذكاء الاصطناعي المسار الآمن مع تقديم توجيهات رئيسية فقط لتجنب إرهاق الدماغ. وعلى سبيل المثال، بدلاً من القول «انعطف يساراً بعد 10 أمتار»، يصدر صوتاً قصيراً يعني الانعطاف.

وتم تطوير نظام النظارات من قبل فريق من جامعة «شنغهاي جياو تونغ» ومختبر شنغهاي للذكاء الاصطناعي، وجامعة شرق الصين للتربية، وجامعة «هونغ كونغ» للعلوم والتكنولوجيا، والمختبر الرئيسي الوطني لعلوم الأعصاب الطبية في جامعة «فودان».